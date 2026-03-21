Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США
Украинская делегация прибыла в Майами (штат Флорида, США), где в субботу, 21 марта, состоятся двусторонние переговоры с представителями американской стороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Состав украинской делегации
В состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Кто представляет США
Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник и зять президента США Джаред Кушнер.
Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы безопасности и международной поддержки.
Топ комментарии
можна б було гатити салют, пів дня .
але, коли бачу олігофрена арахламідію, то заспокоююсь.
вітькоф затьков і арахламідія, це фантастична трійка.
умєров поїхав до родини.
добре, що буданов відкрив своє справжнє обличчя, бо посполиті почали заглядатися....
Все інше ху...я на пальмовій олії.
Тим часом Штати знімають санкції з білорусі. Так через білорусь почнуть постачати кацапам зброю.