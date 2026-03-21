Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США

Украинская делегация прибыла в Майами (штат Флорида, США), где в субботу, 21 марта, состоятся двусторонние переговоры с представителями американской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Состав украинской делегации

В состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кто представляет США

Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник и зять президента США Джаред Кушнер.

Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы безопасности и международной поддержки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США едет политическая часть переговорных групп: военная - уже согласовала свои вопросы, - Зеленский

Топ комментарии
+6
КЛОУНИ
21.03.2026 08:24 Ответить
+4
Лише перемога та кордони 1991. Потім репарації
21.03.2026 08:19 Ответить
+4
Тільки гроші на вітер...
21.03.2026 08:23 Ответить
Лише перемога та кордони 1991. Потім репарації
21.03.2026 08:19 Ответить
Тільки гроші на вітер...
21.03.2026 08:23 Ответить
Орли -с
21.03.2026 08:24 Ответить
КЛОУНИ
21.03.2026 08:24 Ответить
Українці за продовження війни до розпаду кацапії.
21.03.2026 08:26 Ответить
нажаль феєрверки заборонені!
можна б було гатити салют, пів дня .
але, коли бачу олігофрена арахламідію, то заспокоююсь.
вітькоф затьков і арахламідія, це фантастична трійка.
умєров поїхав до родини.
добре, що буданов відкрив своє справжнє обличчя, бо посполиті почали заглядатися....
21.03.2026 08:26 Ответить
Яка потужня українська делегація ,якщо про Буданова промовчу то два інших це відморожені негідники.
21.03.2026 08:28 Ответить
А буданов не відморожений?
21.03.2026 08:30 Ответить
нога буданова на зміїний ступала, а ви кажете....
21.03.2026 08:33 Ответить
не делегація, а дегенерація... з обох боків
21.03.2026 08:29 Ответить
Треба нащву правильну писати "Умеров знов вдома і поруч з сім'єю. Маямі радісно вітає його вдома."
Все інше ху...я на пальмовій олії.
21.03.2026 08:33 Ответить
Питання в тому що там робить зрадник хламідія і корупціонер умеров ???
21.03.2026 08:39 Ответить
Умеров показал Буданову интересные места в Майями, или у того своя информация есть)?
21.03.2026 08:42 Ответить
знову Віткоф буде казати щоб ми здали донбас
21.03.2026 09:01 Ответить
Умерка,который там проживает на собственной вилле,получает командировочные,компенсацию за перелеты бизнес классом,проживание в пятизвездочном отеле с массажами и шампанским?
21.03.2026 09:02 Ответить
Умеров скучив за сімєю
21.03.2026 09:05 Ответить
От шо там агрохімія робе?
21.03.2026 09:07 Ответить
здає Україну ***** по завданю зеленої гниди.
21.03.2026 09:21 Ответить
Як приємно бачити сугубо українські обличча .
21.03.2026 09:27 Ответить
21.03.2026 09:29 Ответить
Посадові особи України зустрічаються з американським мільярдером, інвестором, забудовником, адвокатом та зятем Трумпа.
Тим часом Штати знімають санкції з білорусі. Так через білорусь почнуть постачати кацапам зброю.
21.03.2026 09:30 Ответить
 
 