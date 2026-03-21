Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США

Украинская делегация прибыла в Майами (штат Флорида, США), где в субботу, 21 марта, состоятся двусторонние переговоры с представителями американской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Состав украинской делегации

В состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кто представляет США

Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник и зять президента США Джаред Кушнер.

Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы безопасности и международной поддержки.

