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Умєров, Буданов та Арахамія зустрінуться із Віткоффом у Маямі, - ЗМІ
Завтрашня зустріч української та американської переговорних груп відбудеться у Маямі.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Склад делегацій
Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
Що пепредувало
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
Топ коментарі
+27 Погрібний Олександр
показати весь коментар20.03.2026 19:24 Відповісти Посилання
+21 kelt kant
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+15 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар20.03.2026 19:28 Відповісти Посилання
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