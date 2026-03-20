УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10525 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 014 54

Умєров, Буданов та Арахамія зустрінуться із Віткоффом у Маямі, - ЗМІ

Умєров підбив підсумки дводенних перемовин у США

Завтрашня зустріч української та американської переговорних груп відбудеться у Маямі.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Склад делегацій

Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Читайте також: На переговорах зі США сподіваємось отримати чіткіші дати тристоронніх перемовин, - Зеленський

Що пепредувало

Читайте також: До США їде політична частина переговорних груп: військова - вже погодила свої питання, - Зеленський

Автор: 

Буданов Кирило (637) перемовини (3840) Арахамія Давид (1089) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (321)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Жодного українця! Чи це не знущання паяца над українцями?
показати весь коментар
20.03.2026 19:24 Відповісти
+21
Умєров, Арахамія, Буданов. Три потужних державника, три авторитета, які несамовито, не змикаючи очей, відстоюють інтереси України, сподіватимемось що до них в онлайн-режимі доєднається Єрмак, Міндіч та Цукерман з братами Шефірами, тоді за долю України можна бути спокійними.
показати весь коментар
20.03.2026 19:29 Відповісти
+15
Умеров повіз друзів на входини, будинки показати їм, та і з сім'єю відпочити!!! Бо числиться, як у відряджені в Україні…. А хто добові йому виплачує в бугалтерії Секретаріату КМУ -ДУС-РНБОУ-опу -, чи ФБР??.
показати весь коментар
20.03.2026 19:28 Відповісти

Завантаження...

 
 