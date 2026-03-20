На переговорах зі США сподіваємось отримати чіткіші дати тристоронніх перемовин, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що на завтрашній зустрічі із представниками США обговорюватимуть тему тристоронніх перемовин.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Будуть підніматись всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі. Ми хочемо чітких дат, хоча б приблизно. Всі розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, війна впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч. Хочеться більшої конкретики", - сказав він.

За словами Зеленського, діалог зі США треба продовжувати в тісному форматі.

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"Тому що санкції нещодавні, які американська сторона зняла з російської енергетики, все це ризики для нас. Все це збільшення грошей для Росії, ну і збільшення їх можливостей потім на фронті. Це небезпечно", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що також працюватимуть над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни.

"Для майбутніх гарантій безпеки, для майбутнього відновлення України. Вся ця робота продовжується, деякі деталі наша група з'ясовуватиме" , -підсумував він.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

У Кремлі заявили, що РФ не братиме участі в переговорах 21 березня.

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