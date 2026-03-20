РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Переговоры с США
328 7

На переговорах с США надеемся получить более четкие даты трехсторонних переговоров, - Зеленский

Что будут обсуждать Украина и США 21 марта?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на завтрашней встрече с представителями США будет обсуждаться тема трехсторонних переговоров.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Будут подниматься все вопросы. Подготовка к предстоящей трехсторонней встрече. Мы хотим четких дат, хотя бы приблизительных. Все понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке, война влияет на перенос этой даты. Уже не первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется больше конкретики", - сказал он.

По словам Зеленского, диалог с США нужно продолжать в тесном формате.

"Потому что недавние санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики, - все это риски для нас. Все это - увеличение денег для России, ну и увеличение их возможностей потом на фронте. Это опасно", - сказал президент.

Глава государства отметил, что также будут работать над двусторонними документами для будущего окончания войны.

"Для будущих гарантий безопасности, для будущего восстановления Украины. Вся эта работа продолжается, некоторые детали наша группа будет выяснять", - подытожил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23718) переговоры (5651) США (28893)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пелєгаволи зариди пєлегаволов..
Невже не ясно що зелені просто тягнуть час !!!
показать весь комментарий
20.03.2026 15:43 Ответить
Кацапів не буде - як в анекдоті - Мойше і Ізя назначили дуель - Ізя перезвонює - я запізнююсь - можеш починати стріляти
показать весь комментарий
20.03.2026 15:46 Ответить
Дуже конкретно тебе Трамп конкретизував - ти Барнум, конкретний начальник цирка уродів та демонстратор фальшивих русалок у вигляді пришитих до макак хвостами тунця. Конкретно Трамп з Кушнером та Віьком дадуть тобі таких потужних гарантій, сидіти не зможешь.
показать весь комментарий
20.03.2026 15:50 Ответить
"про все,що домовлялася "зелена зрада" в США, до сьогодні,брехнею голою "зеленою" було,тепер потрібно знову домовлятись,щоб зустрічатись все для того ж, що булоДля свіжої брехні
показать весь комментарий
20.03.2026 15:50 Ответить
НАШО? ЯКИЙ ТОЛК? Умови РФ ні разу не мінялись - про шо мова?
показать весь комментарий
20.03.2026 15:54 Ответить
Переливання з дупи в унітаз
показать весь комментарий
20.03.2026 15:57 Ответить
денех нема - і одразу згадава про переговри . Совпаденіє ?
показать весь комментарий
20.03.2026 16:03 Ответить
 
 