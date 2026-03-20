На переговорах с США надеемся получить более четкие даты трехсторонних переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на завтрашней встрече с представителями США будет обсуждаться тема трехсторонних переговоров.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Будут подниматься все вопросы. Подготовка к предстоящей трехсторонней встрече. Мы хотим четких дат, хотя бы приблизительных. Все понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке, война влияет на перенос этой даты. Уже не первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется больше конкретики", - сказал он.

По словам Зеленского, диалог с США нужно продолжать в тесном формате.

"Потому что недавние санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики, - все это риски для нас. Все это - увеличение денег для России, ну и увеличение их возможностей потом на фронте. Это опасно", - сказал президент.

Глава государства отметил, что также будут работать над двусторонними документами для будущего окончания войны.

"Для будущих гарантий безопасности, для будущего восстановления Украины. Вся эта работа продолжается, некоторые детали наша группа будет выяснять", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

В Кремле заявили, что РФ не будет участвовать в переговорах 21 марта.

