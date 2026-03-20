Украинцы поражены тем, как на Ближнем Востоке по "шахеду" выпускают 8 ракет Patriot, - The Times

Украинские инструкторы удивлены тактикой США и их союзников в ходе операции на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале The Times.

Издание отмечает, что Трамп отклонил предложение Украины о помощи на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, Украина направила группу инструкторов в Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для помощи в обороне от иранских ракет и беспилотников.

Один из украинских офицеров заявил, что был поражен тем, что государства Персидского залива запустили по одной вражеской цели аж 8 ракет-перехватчиков Patriot, каждая из которых стоит более 3 миллионов долларов.

По данным The Times, данные с миссий экипажей украинских ракет Patriot были переданы союзникам, которые также используют эту систему.

"Однако, похоже, США и их союзники в Персидском заливе не обратили внимания на сложные расчеты, которые Украина сделала для улучшения показателей перехвата", - пишет издание.

"Я не понимаю, что они делали, на что они смотрели в течение четырех лет, пока мы воюем", - сказал украинский офицер.

По его словам, часто США и их союзники стреляли бездумно.

"Например, они использовали ракету SM-6 – с корабля, очень хорошую ракету стоимостью около 6 миллионов долларов, чтобы сбить "Шахед" стоимостью 70 000 долларов", – пояснил он.

Украинские эксперты также обратили внимание, что союзники часто не способны должным образом маскировать дорогие радары. В то же время Украина имеет значительный опыт в этом вопросе. Мобильные РЛС постоянно меняют позиции, поэтому РФ их почти не удается поражать.

Так, один из украинских экспертов рассказал об одном случае, когда три дешевых дрона-камикадзе "Шахед" смогли поразить радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около миллиарда долларов, а также как минимум один радар высотных систем противовоздушной обороны Terminal, цена которого достигает примерно 300 миллионов долларов.

По его словам, эти объекты были хорошо заметны на открытых спутниковых снимках.

"Два месяца они стояли точно на том же месте. Затем прилетели "Шахеды". Три "Шахеды" стоимостью около 70 000 долларов каждая. И это все", - отметил офицер.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.

Читайте: Иран во второй раз атаковал крупнейший НПЗ в Кувейте