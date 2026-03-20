РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11085 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана Помощь Украины странам Ближнего Востока
4 608 47

Украинцы поражены тем, как на Ближнем Востоке по "шахеду" выпускают 8 ракет Patriot, - The Times

Уроки Украины для США на Ближнем Востоке

Украинские инструкторы удивлены тактикой США и их союзников в ходе операции на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что Трамп отклонил предложение Украины о помощи на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, Украина направила группу инструкторов в Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для помощи в обороне от иранских ракет и беспилотников.

Один из украинских офицеров заявил, что был поражен тем, что государства Персидского залива запустили по одной вражеской цели аж 8 ракет-перехватчиков Patriot, каждая из которых стоит более 3 миллионов долларов.

По данным The Times, данные с миссий экипажей украинских ракет Patriot были переданы союзникам, которые также используют эту систему. 

"Однако, похоже, США и их союзники в Персидском заливе не обратили внимания на сложные расчеты, которые Украина сделала для улучшения показателей перехвата", - пишет издание.

"Я не понимаю, что они делали, на что они смотрели в течение четырех лет, пока мы воюем", - сказал украинский офицер.

По его словам, часто США и их союзники стреляли бездумно.

"Например, они использовали ракету SM-6 – с корабля, очень хорошую ракету стоимостью около 6 миллионов долларов, чтобы сбить "Шахед" стоимостью 70 000 долларов", – пояснил он.

Украинские эксперты также обратили внимание, что союзники часто не способны должным образом маскировать дорогие радары. В то же время Украина имеет значительный опыт в этом вопросе. Мобильные РЛС постоянно меняют позиции, поэтому РФ их почти не удается поражать.

Так, один из украинских экспертов рассказал об одном случае, когда три дешевых дрона-камикадзе "Шахед" смогли поразить радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около миллиарда долларов, а также как минимум один радар высотных систем противовоздушной обороны Terminal, цена которого достигает примерно 300 миллионов долларов.

По его словам, эти объекты были хорошо заметны на открытых спутниковых снимках.

"Два месяца они стояли точно на том же месте. Затем прилетели "Шахеды". Три "Шахеды" стоимостью около 70 000 долларов каждая. И это все", - отметил офицер.

Что предшествовало?

Автор: 

Иран (2526) США (28893)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Україні вистачить 8 балістиних ракет за 3млн кожна, щоб роз'їбати Елабугу де збирають шахеди, разом з збирачами, щоб дуже суттєво зменшити виробництво цих шахедів...
показать весь комментарий
20.03.2026 12:17 Ответить
+8
ось тому імбецил трамп просить ще 200 млрд.
а, холуй алкаш гегсет мямлить, що ракети закінчуються.

перша армія світу!
тегеран за три дні.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:16 Ответить
+7
А що Ви хотіли, від першої армії світу? Так і друга починала, Київ за 3-ри дні, нічого не міняєтьця!
показать весь комментарий
20.03.2026 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"С дуру можно и хЕр сломать". Старая армейская поговорка!
показать весь комментарий
20.03.2026 12:14 Ответить
Та ні.за кожного вбитого військового США Трамп відповість..його не запишуить в сзч..За кількість випущених ракет питати не будуть
показать весь комментарий
20.03.2026 13:26 Ответить
"У богатых свои причуды..."!.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:29 Ответить
Тому Саудити і підняли, за попередньою змовою, ціну на нафту і газ!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 12:15 Ответить
А що заважає Апачами ті мопеди валить?
показать весь комментарий
20.03.2026 12:15 Ответить
бо можуть попадати разом з шахедами...
показать весь комментарий
20.03.2026 12:18 Ответить
Як це?
показать весь комментарий
20.03.2026 12:40 Ответить
У літаків F-15 спитай, як ще вони попадали
показать весь комментарий
20.03.2026 12:45 Ответить
А чому ніхто не дивується, коли деякі українці в ресторані вечеряють на тисячу баксів?
Це те саме.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:16 Ответить
вечеряють і на більше, але то не українці, а пастухи українців
показать весь комментарий
20.03.2026 12:18 Ответить
Якщо це дійсно етнічні українці - то це добре.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:39 Ответить
Руzzкіє дивляться на все це і рвуть волосся на дупі...
показать весь комментарий
20.03.2026 12:16 Ответить
і дарують рудому на лисину
показать весь комментарий
20.03.2026 12:19 Ответить
Та навіщо? Краще хай русня клепає шахели і передає їх Ірану, а америкоси будуть продавати "союзникам" ракети до патріота. Профіт!
показать весь комментарий
20.03.2026 13:13 Ответить
Так стреляют потому , шо могут себе это позволить.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:17 Ответить
Ні. Так стріляють з переляку. Коли тваринний страх тебе з'їдає в секунду.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:43 Ответить
я тоже хотел про это написать !!! стреяют из за ПЕРЕРУГА !!! и любови до верблюдов !!! кто туристов кататт потом будет ???)))
показать весь комментарий
20.03.2026 12:53 Ответить
Це як стріляти з гармати по горобцях. Але ж Трамп сказав, що Зеленський це остання людина, в якого він попросить про допомогу, і взагалі у Трампа найкращі дрони в світі.
Одним словом, пихатість ніколи користі не приносила
показать весь комментарий
20.03.2026 12:17 Ответить
Якщо не хучуть вчитися то хай лупашать чим хочуть, вони долари не ражують, вони їх друкують.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:18 Ответить
Нагадаю про те як ЗСУ докоряли використання НЛАВів по одній цілі... Ну ось як буває.. Хорошо бути експертом в кабінеті
показать весь комментарий
20.03.2026 12:18 Ответить
експерти в кабінеті ракетами режими в Ірані тужаться змінювати)
показать весь комментарий
20.03.2026 12:40 Ответить
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ БУТИ ВРАЖЕНІ чому "зепоцріот " не забезпечив .якщо б не аналогічну кількість цих ракет на аналогічні рашистські "шахеди" , а хоча би перехоплювачі, для знищення рашистської смерті.котра щодня прилітає на голови українців
показать весь комментарий
20.03.2026 12:19 Ответить
Яка країна, окрім США, виробляє сьогодні "Петріоти" чи аналоги цих ракет?

І по "шахедах". Ви дивитеся статистику останніх днів? У середньому, зі 150 "шахедів" ЗСУ збивають 115-120 штук. Яка країна може похвалитися кращими показниками?
показать весь комментарий
20.03.2026 12:46 Ответить
Армія може бути першою в світі за рейтингом. Але якщо нею керує бовдур, то її рейтинг не має значення.
І ті 200 млрд, які зараз Пентагон просить у Конгреса, полетять в трубу з таким підходом.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:26 Ответить
Однозначно.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:35 Ответить
Так і не знайшов в статті як по "шахеду" випускають 8 ракет Patriot...
показать весь комментарий
20.03.2026 12:28 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2026 12:36 Ответить
Йдеться про статтю на Цензорі...
показать весь комментарий
20.03.2026 12:59 Ответить
Близький Схід - це нафта і газ,....грошей там верблюди навіть не жують . В мільярдерів свої причуди.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:32 Ответить
Тут справа нев грошах. Справа в тому що шехедів у Ірана (і кацапів) більше ніж ракет до патріота. Сьогодні є чим стріляти, а через місяць-півроку-рік чим будуть? Пачками доларів з рогаток стріляти?
показать весь комментарий
20.03.2026 13:18 Ответить
Считать чужие деньги неприлично.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:37 Ответить
Може тому американці і не хочуть давати нам хоть якихось гарантій?
Раптом бульбашка лопне.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:37 Ответить
Правокуколди демілітаризують США, якщо їх не викинуть з Конгресу і Білого Дому.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:38 Ответить
ты вообще знаешь значения слова куколды, чи абы ляпнуть
показать весь комментарий
20.03.2026 12:44 Ответить
Грошей звичайно в країн перської затоки багато, але є одне НО:
1. США випускає близько 800 ракет до петріотів в рік
2. А скільки шахедів може запустити Іран в день
Й тут виникне питання, що швидше закінчеться гроші у условниї саудитів, шахеди у іранців, чи ракети до петріотів (щось мені ******** що останнє)
Й мабуть "нравиться не нравится, але укр. P1-Sun до Трампа наближається"
показать весь комментарий
20.03.2026 12:41 Ответить
Поки працює завод в Елабузі шахеди у Ірана не скінчаться
показать весь комментарий
20.03.2026 13:22 Ответить
А Близький Схід не вражений рівнем життя пересічних українців?
показать весь комментарий
20.03.2026 12:42 Ответить
Українці за ЦЕ голосували - "...їжте, не обляпайтесь..."
показать весь комментарий
20.03.2026 12:46 Ответить
Так вони і нові мерседеси купляють, коли попільничка заповняється окурками.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:43 Ответить
Мажори.....
показать весь комментарий
20.03.2026 12:44 Ответить
SM-6 дальність 400 км. Легко збиває носії КАБів.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:46 Ответить
Запитали засновника Дубая, Шейха Рашида, про майбутнє своєї країни і він відповів: '' Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я на Мерседесі, син на Ленд Ровері і мій онук водитиме Ленд Ровер, але правнук буде їздити на верблюді... " (с)
показать весь комментарий
20.03.2026 12:46 Ответить
Якби це були ракети вироблені в Україні для України, тоді був привід для обурення. А так- заздріть.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:05 Ответить
 
 