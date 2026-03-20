Иран во второй раз атаковал крупнейший НПЗ в Кувейте

Иран атакует крупнейший НПЗ Кувейта: что известно?

Кувейт заявил, что иранские беспилотники вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод "Мина Аль-Ахмади", в результате чего возник пожар.

Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что пожар возник на нескольких его объектах. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Иран уже атаковал НПЗ 19 марта, в результате чего также возник пожар.

Издание отмечает, что атака произошла во время празднования Ид аль-Фитр в Кувейте - праздника, знаменующего окончание священного мусульманского месяца поста Рамадан.

"Иран все чаще атакует энергетические объекты в арабских странах Персидского залива после того, как Израиль в среду бомбардировал огромное иранское месторождение природного газа Южный Парс в Персидском заливе", - говорится в материале.

Что предшествовало?

Нищий Хо Ши Мин, всегда победит Никсона! Это доказано историей!
20.03.2026 09:52
20.03.2026 09:52 Ответить
і не в останнє. бо чим гірше для всіх тим краще для деяких
20.03.2026 09:51
20.03.2026 09:51 Ответить
Захист ніякий
20.03.2026 09:55 Ответить
і не в останнє. бо чим гірше для всіх тим краще для деяких
20.03.2026 09:51
Нищий Хо Ши Мин, всегда победит Никсона! Это доказано историей!
20.03.2026 09:52
Нормальний двіж. Слоняра молодець. Пыдпалив блыжный васток
20.03.2026 09:52
20.03.2026 09:52 Ответить
Захист ніякий
20.03.2026 09:55 Ответить
Четыре года на крови украинцев могли проверять тактику современной войны! Узнал что ваши "няшки" за сотни тысяч не работают. Какого хрена вы влезли в то, что уже было понятно, что проиграете? Так и в ядерной войне вы проиграете. Не знаю, может астероид летающий по Солнечной системе вам весточку принес)?
20.03.2026 09:57
20.03.2026 09:57 Ответить
В ядерній війні переможців не буде, як і людства, хіба що виживуть якісь індівідууми в забутих богом гірських, або пустельних місцевостях!
20.03.2026 10:13
20.03.2026 10:13 Ответить
Так никто не пробовал! И никто не знает!
20.03.2026 10:15
20.03.2026 10:15 Ответить
Шудре даже лавку с помидорами поручить нельзя
20.03.2026 09:58
20.03.2026 09:58 Ответить
А шейхі то голі!
Іран задумався - а з такими подвигами він легко всі довколишні країни на коліна поставить і даниною обложить.
20.03.2026 10:10 Ответить
Продолжу свою мысль.) Десять крестьян с ножами и мотыгами 90% случаем победят рыцаря в золотых доспехах! Ментально, рыцарю есть что терять, а крестьянам есть на чем заработать!
20.03.2026 10:22
20.03.2026 10:22 Ответить
У мене навіть немає сумнівів, що бити по НПЗ іранцям кажуть москалі.
20.03.2026 10:13
20.03.2026 10:13 Ответить
Іран історична територія США, ще мій прапрадід гессенець трахав кіз та баранів на полях Трензалора, - так прокоментував терористичний акт проти Ірану, Кувейтом, так званий Дональд Трамп
20.03.2026 10:20
20.03.2026 10:20 Ответить
 
 