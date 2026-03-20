Иран во второй раз атаковал крупнейший НПЗ в Кувейте

Кувейт заявил, что иранские беспилотники вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод "Мина Аль-Ахмади", в результате чего возник пожар.

Что известно?

Отмечается, что пожар возник на нескольких его объектах. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Иран уже атаковал НПЗ 19 марта, в результате чего также возник пожар.

Издание отмечает, что атака произошла во время празднования Ид аль-Фитр в Кувейте - праздника, знаменующего окончание священного мусульманского месяца поста Рамадан.

"Иран все чаще атакует энергетические объекты в арабских странах Персидского залива после того, как Израиль в среду бомбардировал огромное иранское месторождение природного газа Южный Парс в Персидском заливе", - говорится в материале.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по Хайфскому НПЗ - крупнейшему в Израиле.

