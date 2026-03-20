Иран во второй раз атаковал крупнейший НПЗ в Кувейте
Кувейт заявил, что иранские беспилотники вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод "Мина Аль-Ахмади", в результате чего возник пожар.
Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что пожар возник на нескольких его объектах. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее Иран уже атаковал НПЗ 19 марта, в результате чего также возник пожар.
Издание отмечает, что атака произошла во время празднования Ид аль-Фитр в Кувейте - праздника, знаменующего окончание священного мусульманского месяца поста Рамадан.
"Иран все чаще атакует энергетические объекты в арабских странах Персидского залива после того, как Израиль в среду бомбардировал огромное иранское месторождение природного газа Южный Парс в Персидском заливе", - говорится в материале.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по Хайфскому НПЗ - крупнейшему в Израиле.
Іран задумався - а з такими подвигами він легко всі довколишні країни на коліна поставить і даниною обложить.