Иран нанес ракетный удар по Хайфскому НПЗ — крупнейшему в Израиле
Иран нанес ракетный удар по Хайфскому нефтеперерабатывающему заводу в Израиле, который является крупнейшим в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Haaretz и The Jerusalem Post.
По данным изданий, ракета попала в комплекс, вызвав локальные повреждения и перебои с электроснабжением в пригородах Хайфы. Вследствие атаки пострадал один человек, получивший легкие осколочные ранения. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что повреждения электросетей локальны, и электроснабжение уже восстановлено в большинстве районов.
Последствия удара и перебои с энергоснабжением
Хайфский НПЗ был поврежден осколками, однако работа завода продолжается. Министр энергетики отметил:
"Повреждения электросетей на севере носят локальный характер и не являются значительными. Бригады Израильской электроэнергетической корпорации уже работают на месте и восстановили электроснабжение в большинстве отключенных районов. Полное восстановление состоится в ближайшее время".
Важность Хайфского НПЗ
Хайфский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Израиля, принадлежащий компании Bazan Group. Он обеспечивает переработку примерно 197 000 баррелей нефти в сутки, что эквивалентно почти 9,8 млн тонн сырой нефти в год.
Комплекс включает в себя несколько производственных предприятий и имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны. Иран уже наносил удары по этому заводу в июне прошлого года, тогда три человека погибли, а работа комплекса была временно приостановлена.
