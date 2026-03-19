Иран нанес ракетный удар по Хайфскому НПЗ — крупнейшему в Израиле

Иран нанес ракетный удар по Хайфскому нефтеперерабатывающему заводу в Израиле, который является крупнейшим в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Haaretz и The Jerusalem Post.

По данным изданий, ракета попала в комплекс, вызвав локальные повреждения и перебои с электроснабжением в пригородах Хайфы. Вследствие атаки пострадал один человек, получивший легкие осколочные ранения. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что повреждения электросетей локальны, и электроснабжение уже восстановлено в большинстве районов.

Последствия удара и перебои с энергоснабжением

Хайфский НПЗ был поврежден осколками, однако работа завода продолжается. Министр энергетики отметил:

"Повреждения электросетей на севере носят локальный характер и не являются значительными. Бригады Израильской электроэнергетической корпорации уже работают на месте и восстановили электроснабжение в большинстве отключенных районов. Полное восстановление состоится в ближайшее время".

Важность Хайфского НПЗ

Хайфский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Израиля, принадлежащий компании Bazan Group. Он обеспечивает переработку примерно 197 000 баррелей нефти в сутки, что эквивалентно почти 9,8 млн тонн сырой нефти в год.

Комплекс включает в себя несколько производственных предприятий и имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны. Иран уже наносил удары по этому заводу в июне прошлого года, тогда три человека погибли, а работа комплекса была временно приостановлена.

Ранее мы сообщали, что иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

