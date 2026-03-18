Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Подтверждения смерти Хатиба из Ирана пока не поступало.
Кац добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого другого высокопоставленного чиновника Ирана без необходимости дополнительного одобрения.
Что предшествовало?
- Ранее в Израиле заявили о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
- Также Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира подразделения "Басидж" Голамрезы Солеймани. По данным ЦАХАЛ, он был убит во время атаки 16 марта.
18.03.2026
18.03.2026
18.03.2026
18.03.2026
18.03.2026
18.03.2026
