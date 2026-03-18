Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба.

Об этом пишет Reuters.

Что известно?

Подтверждения смерти Хатиба из Ирана пока не поступало.

Кац добавил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили военным убивать любого другого высокопоставленного чиновника Ирана без необходимости дополнительного одобрения.

Что предшествовало?

Ранее в Израиле заявили о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Также Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира подразделения "Басидж" Голамрезы Солеймани. По данным ЦАХАЛ, он был убит во время атаки 16 марта.

