В Иране подтвердили гибель Лариджани после авиаудара

Официальный Тегеран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате авиаудара США и Израиля по восточным пригородам Тегерана.

Fars і Reuters.

Отмечается, что вместе с 67-летним высокопоставленным чиновником погиб его сын Мортеза и несколько охранников.

Кто такой Лариджани

Издания пишут, что в разное время Али Лариджани занимал ключевые государственные посты. Он был командующим Корпусом стражей исламской революции во время войны с Ираком, руководил государственным телеканалом Ирана, а также Верховным советом национальной безопасности, дважды возглавлял парламент.

Кроме того, он был главным ядерным переговорщиком от Ирана, участвовал в переговорах с Россией и Китаем.

Также отмечается, что Лариджани причастен к жестокому подавлению массовых протестов в январе 2025 года, что привело к гибели тысяч людей.

Ранее ликвидацию Лариджани подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Также Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голамрезы Солеймани. По данным ЦАХАЛ, его убили во время атаки 16 марта.

Ранее правительство США предложило вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о ключевых иранских лидерах, в частности, о новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. В объявлении сообщалось, что правительству США необходима информация о Моджтабе Хаменеи, заместителя начальника его штаба Али Ашгара Хеджази, военного советника, генерал-майора Ях'ю Рахима Сафави, советника Али Лариджани, министра внутренних дел Эскандара Момени и министра разведки и безопасности Эсмаила Хатиби.

