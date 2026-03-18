В Иране подтвердили гибель Лариджани после авиаудара

В Тегеране заявили о ликвидации Лариджани

Официальный Тегеран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате авиаудара США и Израиля по восточным пригородам Тегерана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fars и Reuters.

Отмечается, что вместе с 67-летним высокопоставленным чиновником погиб его сын Мортеза и несколько охранников.

Кто такой Лариджани

Издания пишут, что в разное время Али Лариджани занимал ключевые государственные посты. Он был командующим Корпусом стражей исламской революции во время войны с Ираком, руководил государственным телеканалом Ирана, а также Верховным советом национальной безопасности, дважды возглавлял парламент.

Кроме того, он был главным ядерным переговорщиком от Ирана, участвовал в переговорах с Россией и Китаем. 

Также отмечается, что Лариджани причастен к жестокому подавлению массовых протестов в январе 2025 года, что привело к гибели тысяч людей.

Ранее ликвидацию Лариджани подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Также Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голамрезы Солеймани. По данным ЦАХАЛ, его убили во время атаки 16 марта.

  • Ранее правительство США предложило вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о ключевых иранских лидерах, в частности, о новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. В объявлении сообщалось, что правительству США необходима информация о Моджтабе Хаменеи, заместителя начальника его штаба Али Ашгара Хеджази, военного советника, генерал-майора Ях'ю Рахима Сафави, советника Али Лариджани, министра внутренних дел Эскандара Момени и министра разведки и безопасности Эсмаила Хатиби.

Топ комментарии
+8
Нє, ну якщо такий бадьорий темп продовжиться то та корона швидко затреться, стільки рук її перелапає перед смертю. А далі або кандидати скінчаться, або ховатися стануть краще. Хоча я б скоріш ставив на друге.
18.03.2026 03:24 Ответить
+4
Читав колись оповідання когось з учасників Громадянської війни, в Росії. І він розказував, що в одній зі "станиц" старостою вибрали стару бабку. Суть така: "приходять білі - вішають старосту за "помащь красним". Приходять "красні" - вішають старосту, за "помащь бєлим". А бабка нікому не цікава...
18.03.2026 03:59 Ответить
+4
Вам макаки червонодупі заважають жити,а нам свинособаки червонопикі..
18.03.2026 04:56 Ответить
Вже іншого короновали...
18.03.2026 02:45 Ответить
18.03.2026 03:24 Ответить
18.03.2026 03:59 Ответить
Брехня.На расцеє бабка отримала б флагшток між ноги.
18.03.2026 04:22 Ответить
Іранська диаспора в ЕС, США й Канаді завтра вийде на свято з прапорами Ірану шаха Піхлєві, США й Ізраїлю . Й ніяка падла з "will be free" не буде мати хоробрість що б їм заважати - сидять по норах піджавши свій хвіст макаки під червону дупу .
18.03.2026 03:48 Ответить
а толку? так виходити на подібні акції можна роками... та діаспора не хоче взяти у руки зброю, повернутися додому і добивати на землі той ксір і басидж?
18.03.2026 04:14 Ответить
Справа в тому, що дома мусульмани, що слухають мул. Іран не зрозуміти, якщо не знати що таке іслам https://www.bible-for-you.org/Propovedn/darij-xycejn.php
18.03.2026 08:49 Ответить
18.03.2026 04:56 Ответить
Зеленодупі
18.03.2026 07:54 Ответить
Sad but true. But please your language is not appropriate.
18.03.2026 06:01 Ответить
Поведінка запалєстінцєв по всьому світу, значить, appropriate.
Можна, на правах жервти, захоплювати університети цивілізованих стран.
18.03.2026 06:14 Ответить
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар: «За голову Али Лариджани США назначили награду в 10 миллионов долларов. Мы же сделали это бесплатно.» А можно нам получить хотя бы половину этой суммы, а? Нам же страну отстраивать надо после иранских обстрелов..
18.03.2026 05:56 Ответить
Это как переходящее знамя
Теперь за следующую голову 10
18.03.2026 08:51 Ответить
"Це не наш шлях. Ми підемо іншим шляхом".

Шкода, що зараз класиків не читають.
18.03.2026 07:35 Ответить
