РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10742 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
2 463 15

Убит секретарь Совета национальной безопасности Ирана Лариджани, - ЦАХАЛ

іран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил 17 марта, что в ходе авиаудара вооруженных сил Израиля был уничтожен секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на СМИ пишет "УП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации 12 канала, ликвидация Лариджани планировалась в ночь с воскресенья на понедельник, но удар перенесли в последнюю минуту. В понедельник днем поступила информация, что Лариджани должен был прибыть в одну из своих квартир, где он скрывался. Сообщается, что он находился там со своим сыном.

Сразу после удара источник вещателя в службе безопасности заявил: "Нет никаких шансов, что он выжил во время этого нападения".

В ЦАХАЛ также сообщили, что в результате "точечного удара" в Тегеране был убит командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани.

Али Лариджани был правой рукой верховного лидера Али Хаменеи, убитого в начале войны США и Израиля с Ираном, и считался одной из ведущих фигур режима после смерти Хаменеи, отмечает Times of Israel.

В августе 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Лариджани секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана и представителем верховного лидера Ирана в совете. В иранских СМИ его также называли советником Хаменеи.

До этого правительство США предложило вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о ключевых иранских лидерах, в частности, о новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. В объявлении сообщалось, что правительству США необходима информация о Моджтабе Хаменеи, заместителя начальника его штаба Али Ашгара Хеджази, военного советника, генерал-майора Ях'ю Рахима Сафави, советника Али Лариджани, министра внутренних дел Эскандара Момени и министра разведки и безопасности Эсмаила Хатиби.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Израиль (2159) Иран (2496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Допи%дівся ларіджані. Тепер взагалі не зрозуміло, хто там в Ірані влада, він останнім був зі старої гвардії.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:34 Ответить
+3
Якщо зажмурити *****, то лідером росії стане Зюганов
показать весь комментарий
17.03.2026 12:38 Ответить
+2
або тєрєшкова! перша чаєчка і в прєзіках! ))
показать весь комментарий
17.03.2026 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А цей Кац ні прідлагаіт сдатса
показать весь комментарий
17.03.2026 12:32 Ответить
А хто це?
показать весь комментарий
17.03.2026 12:43 Ответить
Кац.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:09 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 12:34 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 12:38 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 12:40 Ответить
Вона згадує як ще у Брєжнєва смоктала
показать весь комментарий
17.03.2026 12:44 Ответить
А як же трампонутий, вбили, а він ні до чого. Хоча ще не вечір
показать весь комментарий
17.03.2026 12:37 Ответить
трамп повинен оголосити та підтвердити ліквідацію. треба зачекати ))
показать весь комментарий
17.03.2026 12:39 Ответить
Так тоді за того Алі потрібно мільйони комусь відстігнути,Рижого жаба задавить.
показать весь комментарий
17.03.2026 14:13 Ответить
С ликвидацией все понятно, всегда у Израиля получалось. Теперь, наверное, пошлет свои ВМС в Персидский залив(на помощь и все такое).
показать весь комментарий
17.03.2026 12:39 Ответить
А в Ізраїлі мабуть нема ВМС..Тільки морські частини прикордонників
показать весь комментарий
17.03.2026 13:09 Ответить
Есть. Посильнее ВМСУ. Не пошлет все равно, потому шо...
показать весь комментарий
17.03.2026 13:13 Ответить
Чи іншого не поставлять, всіх їх не ліквідують.
показать весь комментарий
17.03.2026 12:52 Ответить
ліквідують.
показать весь комментарий
17.03.2026 13:29 Ответить
 
 