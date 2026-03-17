Убит секретарь Совета национальной безопасности Ирана Лариджани, - ЦАХАЛ

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил 17 марта, что в ходе авиаудара вооруженных сил Израиля был уничтожен секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

По информации 12 канала, ликвидация Лариджани планировалась в ночь с воскресенья на понедельник, но удар перенесли в последнюю минуту. В понедельник днем поступила информация, что Лариджани должен был прибыть в одну из своих квартир, где он скрывался. Сообщается, что он находился там со своим сыном.

Сразу после удара источник вещателя в службе безопасности заявил: "Нет никаких шансов, что он выжил во время этого нападения".

В ЦАХАЛ также сообщили, что в результате "точечного удара" в Тегеране был убит командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани.

Али Лариджани был правой рукой верховного лидера Али Хаменеи, убитого в начале войны США и Израиля с Ираном, и считался одной из ведущих фигур режима после смерти Хаменеи, отмечает Times of Israel.

В августе 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Лариджани секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана и представителем верховного лидера Ирана в совете. В иранских СМИ его также называли советником Хаменеи.

До этого правительство США предложило вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о ключевых иранских лидерах, в частности, о новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи. В объявлении сообщалось, что правительству США необходима информация о Моджтабе Хаменеи, заместителя начальника его штаба Али Ашгара Хеджази, военного советника, генерал-майора Ях'ю Рахима Сафави, советника Али Лариджани, министра внутренних дел Эскандара Момени и министра разведки и безопасности Эсмаила Хатиби.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

