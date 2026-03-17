Ліквідовано секретаря Ради національної безпеки Ірану Ларіджані, - ЦАХАЛ

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив 17 березня, що під час авіаудару збройних сил Ізраїлю було знищено секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на ЗМІ пише "УП".

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За інформацією 12 каналу, ліквідація Ларіджані планувалася у ніч з неділі на понеділок, але удар перенесли в останню хвилину. У понеділок вдень надійшла інформація, що Ларіджані мав прибути до однієї зі своїх квартир, де він сховався. Повідомляється, що він перебував там зі своїм сином.

Відразу після удару джерело мовника в службі безпеки заявило: "Немає жодних шансів, що він вижив під час цього нападу".

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В ЦАХАЛ також повідомили, що в результаті "точкового удару" в Тегерані було вбито командира добровольчого воєнізованого формування "Басидж" Голамрезу Сулеймані.

Алі Ларіджані був правою рукою верховного лідера Алі Хаменеї, якого вбили на початку війни США та Ізраїлю з Іраном, і вважався однією з провідних фігур режиму після смерті Хаменеї, зазначає Times of Israel.

У серпні 2025 року президент Ірану Масуд Пезешкіан призначив Лариджані секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану та представником верховного лідера Ірану в раді. В іранських ЗМІ його також називали радником Хаменеї.

Перед цим уряд США запропонував винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про ключових іранських лідерів, зокрема, про нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї. Оголошення повідомляло, що уряду США необхідна інформація про Моджтабу Хаменеї, заступника начальника його штабу Алі Ашгара Хеджазі, військового радника, генерал-майора Ях'ю Рахіма Сафаві, радника Алі Ларіджані, міністра внутрішніх справ Ескандара Момені та міністра розвідки і безпеки Есмаїла Хатібі.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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