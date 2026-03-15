Ізраїль проводитиме операцію проти Ірану щонайменше ще три тижні, - речник ЦАХАЛу

Ізраїль має намір продовжувати операцію проти Ірану щонайменше ще три тижні.

Про це у коментарі CNN сказав речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Операція проти Ірану триватиме

"У нас попереду тисячі цілей. Ми готові, у координації з нашими союзниками зі США, з планами щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І у нас є далекосяжніші плани ще на три тижні після цього", - заявив речник Армії оборони Ізраїлю.

Дефрін також зазначив, що ЦАХАЛ "діє не за секундоміром чи графіком, а задля досягнення наших цілей", які полягають у "значному ослабленні іранського режиму".

Крім того, речник ЦАХАЛу заявив, що масована американо-ізраїльська атака проти Ірану підштовхнула "Хезболлу" в Лівані до участі в конфлікті, на відміну від їхнього рішення залишатися осторонь під час 12-денної війни влітку 2025 року.

За даними Армії оборони Ізраїлю, від початку 28 лютого ізраїльські ВПС здійснили приблизно 400 хвиль ударів у західному та центральному Ірані, зосереджуючись на демонтажі інфраструктури та атаках на оперативників вогневих, оборонних та виробничих підрозділів.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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