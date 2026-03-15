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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Зміна режиму в Ірані
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Ізраїль проводитиме операцію проти Ірану щонайменше ще три тижні, - речник ЦАХАЛу

у ЦАХАЛі озвучили терміни операції проти Ірану

Ізраїль має намір продовжувати операцію проти Ірану щонайменше ще три тижні.

Про це у коментарі CNN сказав речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Операція проти Ірану триватиме 

"У нас попереду тисячі цілей. Ми готові, у координації з нашими союзниками зі США, з планами щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І у нас є далекосяжніші плани ще на три тижні після цього", - заявив речник Армії оборони Ізраїлю.

Дефрін також зазначив, що ЦАХАЛ "діє не за секундоміром чи графіком, а задля досягнення наших цілей", які полягають у "значному ослабленні іранського режиму".

Крім того, речник ЦАХАЛу заявив, що масована американо-ізраїльська атака проти Ірану підштовхнула "Хезболлу" в Лівані до участі в конфлікті, на відміну від їхнього рішення залишатися осторонь під час 12-денної війни влітку 2025 року.

За даними Армії оборони Ізраїлю, від початку 28 лютого ізраїльські ВПС здійснили приблизно 400 хвиль ударів у західному та центральному Ірані, зосереджуючись на демонтажі інфраструктури та атаках на оперативників вогневих, оборонних та виробничих підрозділів.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Ізраїль (1994) Іран (3535) атака (1677)
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Топ коментарі
+4
Що Іран не дружелюбна країна, що Ізраїль. Продовжуйте і далі...
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15.03.2026 18:44 Відповісти
+4
Питання в іншому - коли Тромбу це набридне і він оголосить про "перемогу" в Ірані - от тоді , для Ізраїлю , і почнеться найцікавіше
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15.03.2026 18:46 Відповісти
+1
Три недели под вопросом. Как боеприпасы подыстощатся-тогда точно.
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15.03.2026 18:49 Відповісти

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