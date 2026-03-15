Израиль будет проводить операцию против Ирана, как минимум, еще три недели, - спикер ЦАХАЛ

Израиль намерен продолжать операцию против Ирана, как минимум, еще три недели.

Об этом в комментарии CNN сказал представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас впереди - тысячи целей. Мы готовы - в координации с нашими союзниками из США, с планами как минимум до еврейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более далекоидущие планы еще на три недели после этого", - заявил представитель Армии обороны Израиля.

Дефрин также отметил, что ЦАХАЛ "действует не по секундомеру или графику, а для достижения наших целей", которые заключаются в "значительном ослаблении иранского режима".

Кроме того, представитель ЦАХАЛ заявил, что массированная американо-израильская атака против Ирана подтолкнула "Хезболлу" в Ливане к участию в конфликте, в отличие от их решения оставаться в стороне во время 12-дневной войны летом 2025 года.

По данным Армии обороны Израиля, с начала 28 февраля израильские ВВС нанесли около 400 ударов в западном и центральном Иране, сосредоточившись на демонтаже инфраструктуры и атаках на оперативников огневых, оборонительных и производственных подразделений.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: США и Израиль поразили более 15 тыс. целей в Иране: уничтожено 90% ракет и 95% дронов, - Хегсет