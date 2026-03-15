1 117 7

Израиль будет проводить операцию против Ирана, как минимум, еще три недели, - спикер ЦАХАЛ

в ЦАХАЛ озвучили сроки операции против Ирана

Израиль намерен продолжать операцию против Ирана, как минимум, еще три недели.

Об этом в комментарии CNN сказал представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас впереди - тысячи целей. Мы готовы - в координации с нашими союзниками из США, с планами как минимум до еврейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более далекоидущие планы еще на три недели после этого", - заявил представитель Армии обороны Израиля.

Дефрин также отметил, что ЦАХАЛ "действует не по секундомеру или графику, а для достижения наших целей", которые заключаются в "значительном ослаблении иранского режима".

Кроме того, представитель ЦАХАЛ заявил, что массированная американо-израильская атака против Ирана подтолкнула "Хезболлу" в Ливане к участию в конфликте, в отличие от их решения оставаться в стороне во время 12-дневной войны летом 2025 года.

По данным Армии обороны Израиля, с начала 28 февраля израильские ВВС нанесли около 400 ударов в западном и центральном Иране, сосредоточившись на демонтаже инфраструктуры и атаках на оперативников огневых, оборонительных и производственных подразделений.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Що Іран не дружелюбна країна, що Ізраїль. Продовжуйте і далі...
15.03.2026 18:44 Ответить
Питання в іншому - коли Тромбу це набридне і він оголосить про "перемогу" в Ірані - от тоді , для Ізраїлю , і почнеться найцікавіше
15.03.2026 18:46 Ответить
щоб такого не відбулось, хтось провів терористичні дії в сша проти одного неназиваємого народа.
15.03.2026 18:53 Ответить
Найцікавіше що? Іран знову спробує обстріляти Ізраїль, а не всіх довкола?
15.03.2026 19:10 Ответить
Три недели под вопросом. Как боеприпасы подыстощатся-тогда точно.
15.03.2026 18:49 Ответить
Я продовжувжував би довше, мінімум 3 місяці щоб знищити більше іранських кацапів та всю їхню зброю!
15.03.2026 19:50 Ответить
Тобто майже відкритим текстом кажуть що наземної операції не планується. Повідомляють режиму мовляв протримайтеся три тижні і вас залишать у спокої. Стратєги, *****!
15.03.2026 20:44 Ответить
 
 