В Ірані підтвердили загибель Ларіджані після авіаудару

Офіційний Тегеран підтвердив загибель секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані в результаті авіаудару США та Ізраїлю по східних передмістях Тегерана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fars та Reuters.

Зазначається, що разом із 67-річним високопосадовцем загинув його син Мортеза та кілька охоронців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто такий Ларіджані

Видання пишуть, що у різний час Алі Ларіджані обіймав ключові державні посади. Він був командувачем Корпусу вартових ісламської революції під час війни з Іраком, керував державним телеканалом Ірану, а також Верховною радою національної безпеки, двічі очолював парламент.

Окрім того, він був головним ядерним перемовником від Ірану, брав участь у переговорах з Росією та Китаєм.

Також зазначається, що Ларіджані причетний до жорстокого придушення масових протестів у січні 2025 року, що призвело до загибелі тисяч людей.

Раніше ліквідацію Ларіджані підтвердив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Також Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію командира підрозділу "Басідж" Голамрези Солеймані. За даними ЦАХАЛ, його вбили під час атаки 16 березня.

Перед цим уряд США запропонував винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про ключових іранських лідерів, зокрема, про нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї. Оголошення повідомляло, що уряду США необхідна інформація про Моджтабу Хаменеї, заступника начальника його штабу Алі Ашгара Хеджазі, військового радника, генерал-майора Ях'ю Рахіма Сафаві, радника Алі Ларіджані, міністра внутрішніх справ Ескандара Момені та міністра розвідки і безпеки Есмаїла Хатібі.

Читайте: Президент Фінляндії: Європа могла б допомогти Трампу з Іраном, якщо він підтримає Україну