Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Підтвердження смерті Хатіба з Ірану поки що не надходило.

Кац додав, що він та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дозволили військовим убивати будь-якого іншого високопосадовця Ірану без необхідності додаткового схвалення.

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Що передувало?

Раніше в Ізраїлі заявили про ліквідацію секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Також Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію командира підрозділу "Басідж" Голамрези Солеймані. За даними ЦАХАЛ, його вбили під час атаки 16 березня.

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