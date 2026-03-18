3 017 22
Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Підтвердження смерті Хатіба з Ірану поки що не надходило.
Кац додав, що він та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дозволили військовим убивати будь-якого іншого високопосадовця Ірану без необхідності додаткового схвалення.
Що передувало?
- Раніше в Ізраїлі заявили про ліквідацію секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.
- Також Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію командира підрозділу "Басідж" Голамрези Солеймані. За даними ЦАХАЛ, його вбили під час атаки 16 березня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Система.