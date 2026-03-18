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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба

Ізраїль ліквідував міністра розвідки Ірану Хатіба

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Підтвердження смерті Хатіба з Ірану поки що не надходило.

Кац додав, що він та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дозволили військовим убивати будь-якого іншого високопосадовця Ірану без необхідності додаткового схвалення.

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Що передувало?

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Автор: 

Ізраїль (1995) Іран (3548) ліквідація (4804)
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Топ коментарі
+16
Член їхнього політбюро , який стояв у черзі на поховання за рахунок ісламської республіки.
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18.03.2026 13:12 Відповісти
+8
Їх вбивають, а вони все нові з'являються.
Система.
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18.03.2026 13:11 Відповісти
+6
Як гідра
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18.03.2026 13:11 Відповісти

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