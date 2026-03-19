Іран завдав ракетного удару по Хайфському НПЗ - найбільшому в Ізраїлі

Іран завдав ракетного удару по Хайфському нафтопереробному заводу в Ізраїлі, що є найбільшим у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Haaretz та The Jerusalem Post.

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За даними видань, ракета поцілила в комплекс, спричинивши локальні пошкодження та перебої з електропостачанням у передмістях Хайфи. Внаслідок атаки постраждав один чоловік, який отримав легкі осколкові поранення. Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що пошкодження електромереж локальні, і електропостачання вже відновлено у більшості районів.

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Наслідки удару та перебої з енергопостачанням

Хайфський НПЗ було пошкоджено уламками, однак робота заводу продовжується. Міністр енергетики зазначив:

"Пошкодження електромереж на півночі мають локальний характер і не є значними. Бригади Ізраїльської електроенергетичної корпорації вже працюють на місці і відновили електропостачання в більшості відключених районів. Повне відновлення буде найближчим часом."

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Важливість Хайфського НПЗ

Хайфський нафтопереробний завод — найбільший нафтопереробний та нафтохімічний комплекс Ізраїлю, який належить компанії Bazan Group. Він забезпечує переробку приблизно 197 000 барелів нафти на добу, що еквівалентно майже 9,8 млн тонн сирої нафти на рік.

Комплекс охоплює кілька виробничих підприємств і є ключовим для енергетичної безпеки країни. Іран уже завдавав ударів по цьому заводу у червні минулого року, тоді три людини загинули, а роботу комплексу було тимчасово призупинено.

Раніше ми повідомляли, що іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу, що призвело до втрати річного доходу приблизно на $20 млрд та поставило під загрозу поставки до Європи та Азії.

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