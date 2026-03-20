Іран вдруге атакував найбільший НПЗ у Кувейті

Кувейт заявив, що іранські безпілотники знову атакували нафтопереробний завод "Міна Аль-Ахмаді", внаслідок чого виникла пожежа.

Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що пожежа виникла на кількох його об’єктах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше Іран вже атакував НПЗ 19 березня, внаслідок чого також виникла пожежа.

Видання зазначає, що атака відбулася під час відзначення Ід аль-Фітр у Кувейті - свята, що знаменує закінчення священного мусульманського місяця посту Рамадан.

"Іран все частіше атакує енергетичні об'єкти в арабських країнах Перської затоки після того, як Ізраїль у середу бомбардував величезне іранське родовище природного газу Південний Парс у Перській затоці", - йдеться в матеріалі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Іран завдав ракетного удару по Хайфському НПЗ - найбільшому в Ізраїлі.

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