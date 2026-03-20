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Іран вдруге атакував найбільший НПЗ у Кувейті

Іран атакує найбільший НПЗ Кувейта: що відомо?

Кувейт заявив, що іранські безпілотники знову атакували нафтопереробний завод "Міна Аль-Ахмаді", внаслідок чого виникла пожежа.

Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що пожежа виникла на кількох його об’єктах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше Іран вже атакував НПЗ 19 березня, внаслідок чого також виникла пожежа.

Видання зазначає, що атака відбулася під час відзначення Ід аль-Фітр у Кувейті - свята, що знаменує закінчення священного мусульманського місяця посту Рамадан.

"Іран все частіше атакує енергетичні об'єкти в арабських країнах Перської затоки після того, як Ізраїль у середу бомбардував величезне іранське родовище природного газу Південний Парс у Перській затоці", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Саудівська Аравія відновила роботу свого найбільшого НПЗ після атак іранських дронів, – Bloomberg

Що передувало?

Також читайте: ЄС ризикує втягнутися у небезпечний конфлікт, - Каллас

Автор: 

Іран (3555) Кувейт (66) НПЗ (1058)
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Топ коментарі
+13
У мене навіть немає сумнівів, що бити по НПЗ іранцям кажуть москалі.
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20.03.2026 10:13 Відповісти
+4
Нищий Хо Ши Мин, всегда победит Никсона! Это доказано историей!
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20.03.2026 09:52 Відповісти
+4
Захист ніякий
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20.03.2026 09:55 Відповісти

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