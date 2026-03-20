ЄС ризикує втягнутися у небезпечний конфлікт, - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може опинитися втягнутим у затяжний конфлікт навколо Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на двох дипломатів.

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"Почати війну - як завести любовний роман: у це легко втягнутися, але дуже важко з нього вийти", - сказала вона.

Каллас наголосила, на важливості захисту інтересів ЄС у регіоні, але зазначила, що серед країн союзу немає великого бажання розширювати мандат військово-морської місії Aspides, яка наразі діє в Червоному морі.

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Що передувало?

Днями раніше Каллас сказала, що наразі немає готовності розширити мандат місії на Ормузьку протоку.

президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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