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ЄС ризикує втягнутися у небезпечний конфлікт, - Каллас
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може опинитися втягнутим у затяжний конфлікт навколо Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на двох дипломатів.
"Почати війну - як завести любовний роман: у це легко втягнутися, але дуже важко з нього вийти", - сказала вона.
Каллас наголосила, на важливості захисту інтересів ЄС у регіоні, але зазначила, що серед країн союзу немає великого бажання розширювати мандат військово-морської місії Aspides, яка наразі діє в Червоному морі.
Що передувало?
Днями раніше Каллас сказала, що наразі немає готовності розширити мандат місії на Ормузьку протоку.
- президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
- Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.
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Трамп такий "очікуваний" і прорахрваний... Коли у нього вдалася операція у Внесуелі, я писав: "Трампа зараз "занесе, як зайця, на слонячих яйцях...", і він полізе ще кудись... Туди, де може "обламать зуби"...". Саме це й сталося...