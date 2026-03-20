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Новини Операція США проти Ірану
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ЄС ризикує втягнутися у небезпечний конфлікт, - Каллас

Каллас застерегла ЄС від участі у війні проти Ірану

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може опинитися втягнутим у затяжний конфлікт навколо Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише Politico із посиланням на двох дипломатів.

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"Почати війну - як завести любовний роман: у це легко втягнутися, але дуже важко з нього вийти", - сказала вона.

Каллас наголосила, на важливості захисту інтересів ЄС у регіоні, але зазначила, що серед країн союзу немає великого бажання розширювати мандат військово-морської місії Aspides, яка наразі діє в Червоному морі.

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Що передувало?

Днями раніше Каллас  сказала, що наразі немає готовності розширити мандат місії на Ормузьку протоку.

  • президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
  • Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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Автор: 

Євросоюз (15299) Каллас Кая (529) Ормузька протока (227)
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Топ коментарі
+12
А воно їм потрібне? У них є Північне море... Там теж є нафта і газ... А Трамп?... "Сам насрав - сам хай і "розгрібає...".Він Європи не питався - коли цю "уашу" заварював...
Трамп такий "очікуваний" і прорахрваний... Коли у нього вдалася операція у Внесуелі, я писав: "Трампа зараз "занесе, як зайця, на слонячих яйцях...", і він полізе ще кудись... Туди, де може "обламать зуби"...". Саме це й сталося...
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20.03.2026 07:27 Відповісти
+5
Расчехляйте свои шмайсеры и готовьте мобилизацияэю,война с путиным для вас уже неизбежна,на Иране хоть потренируетесь.
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20.03.2026 07:19 Відповісти
+1
Тю... Теоретично Трамп може злити інтереси Ізраїлю щоб врятувати власну дупу від імпічмента, а Америку від антисемітизму.
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20.03.2026 08:46 Відповісти

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