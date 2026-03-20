УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6757 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
3 349 37

Нетаньягу відкинув звинувачення у втягуванні Трампа у війну з Іраном

Нетаньяху спростував втягування США у війну з Іраном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув звинувачення щодо нібито втягування США у війну проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави ізраїльського уряду, яку наводить The Times of Israel.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нетаньягу прокоментував заяву колишнього директора контртерористичного центру США Джо Кента, який раніше стверджував, що ізраїльські посадовці вплинули на рішення Вашингтона щодо участі у конфлікті. Прем’єр наголосив, що такі твердження не відповідають дійсності.

Позиція Ізраїлю та координація зі США

За словами Нетаньягу, Ізраїль і США діють у тісній координації, однак кожна сторона самостійно ухвалює рішення.

"Хто взагалі може подумати, що хтось може вказувати президенту Дональду Трампу, що робити? Та облиште", — заявив він.

Прем’єр також підкреслив, що спільні дії спрямовані на протидію загрозам, які становить Іран. За його словами, йдеться про сили, які ведуть діяльність проти західних країн та США.

Також читайте: Трамп: США не відправлятимуть війська на Близький Схід

Заяви Кента і контекст конфлікту

Нетаньягу наголосив, що потенційна поява ядерної зброї в Ірану становить серйозну небезпеку для міжнародної безпеки. Він зазначив, що боротьба Ізраїлю фактично є частиною ширшого протистояння, яке стосується й інших держав.

"Світ у великому боргу перед президентом Трампом за керівництво цими зусиллями щодо забезпечення нашого майбутнього", — додав він.

Також читайте: Трамп може кинути Україну, щоб покарати Європу за свою поразку на Близькому Сході, - The Economist

Автор: 

Ізраїль (1995) Іран (3555) Нетаньягу Беньямін (208) США (26837) Трамп Дональд (9010)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Рішення стосовно нападу на Іран приймали кулуарно дві країни - Ізраїль та США. Ізраїль не є членом НАТО і задіювати статтю 5 уставу НАТО стосовно колективного захисту Ізраїлю недоречно. США не обговорювали і не узгоджували напад на Іран з союзниками по НАТО. Якщо США готові воювати всіма своїми силами на стороні Ізраїлю - свого стратегічного вассала в регіоні, то "стяг їм в руки і жовту майку лідера". Ізраїль, безумовно, доклав максимальних зусиль для втягування США в цю війну на стороні Ізраїлю і до підвищення власної безпеки коштом США. Як проголошував Трамп, Іран втратив можлвість створення ЯЗ. Для США Іран загрози не становив. Релігійні режими потрібують повільного просвітництва, а не застосування грубої сили. З просвітництвом у США не слалося в Афганістані. В Ірані, де 74% населення це жителі міст, цього не станеться з 100% гарантією. Навпаки агресія обєднає націю і понесені втрати призведуть до проголошення джихаду (священної війни) наслідком чого стане тероризм в США. Вибухи в Тегерані повернуться вибухами в Вашингтоні. І це станеться швидко. США доведеться ще більше втягуватись у війну яка насправді потрібна лише Ізраїлю. Республіканців не просто виженуть, їх зметуть сцяними ганчірками як тіль в Америку піде потік трун...
показати весь коментар
20.03.2026 01:29 Відповісти
+12
Молодець Нетаньягу, що сказав правду, це Україна втягнула Трампа у війну проти Ірану, за інтереси Ізраїлю!
показати весь коментар
20.03.2026 01:02 Відповісти
+7
Ну звичайно коли такий ще телепень як президент сишиа під вернеться?
показати весь коментар
20.03.2026 01:19 Відповісти

Завантаження...

 
 