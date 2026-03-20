Нетаньягу відкинув звинувачення у втягуванні Трампа у війну з Іраном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув звинувачення щодо нібито втягування США у війну проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави ізраїльського уряду, яку наводить The Times of Israel.

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Нетаньягу прокоментував заяву колишнього директора контртерористичного центру США Джо Кента, який раніше стверджував, що ізраїльські посадовці вплинули на рішення Вашингтона щодо участі у конфлікті. Прем’єр наголосив, що такі твердження не відповідають дійсності.

Позиція Ізраїлю та координація зі США

За словами Нетаньягу, Ізраїль і США діють у тісній координації, однак кожна сторона самостійно ухвалює рішення.

"Хто взагалі може подумати, що хтось може вказувати президенту Дональду Трампу, що робити? Та облиште", — заявив він.

Прем’єр також підкреслив, що спільні дії спрямовані на протидію загрозам, які становить Іран. За його словами, йдеться про сили, які ведуть діяльність проти західних країн та США.

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Заяви Кента і контекст конфлікту

Нетаньягу наголосив, що потенційна поява ядерної зброї в Ірану становить серйозну небезпеку для міжнародної безпеки. Він зазначив, що боротьба Ізраїлю фактично є частиною ширшого протистояння, яке стосується й інших держав.

"Світ у великому боргу перед президентом Трампом за керівництво цими зусиллями щодо забезпечення нашого майбутнього", — додав він.

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