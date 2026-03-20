Нетаньяху отверг обвинения во втягивании Трампа в войну с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в якобы вовлечении США в войну против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы израильского правительства, которое приводит The Times of Israel.

Нетаньяху прокомментировал заявление бывшего директора контртеррористического центра США Джо Кента, который ранее утверждал, что израильские чиновники повлияли на решение Вашингтона об участии в конфликте. Премьер подчеркнул, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Позиция Израиля и координация с США

По словам Нетаньяху, Израиль и США действуют в тесной координации, но каждая сторона самостоятельно принимает решения.

"Кто вообще может подумать, что кто-то может указывать президенту Дональду Трампу, что делать? Да бросьте", - заявил он.

Премьер также подчеркнул, что совместные действия направлены на противодействие угрозам, которые представляет Иран. По его словам, речь идет о силах, которые ведут деятельность против западных стран и США.

Заявления Кента и контекст конфликта

Нетаньяху подчеркнул, что потенциальное появление ядерного оружия у Ирана представляет серьезную опасность для международной безопасности. Он отметил, что борьба Израиля фактически является частью более широкого противостояния, которое касается и других государств.

"Мир в большом долгу перед президентом Трампом за руководство этими усилиями по обеспечению нашего будущего", - добавил он.

Топ комментарии
Рішення стосовно нападу на Іран приймали кулуарно дві країни - Ізраїль та США. Ізраїль не є членом НАТО і задіювати статтю 5 уставу НАТО стосовно колективного захисту Ізраїлю недоречно. США не обговорювали і не узгоджували напад на Іран з союзниками по НАТО. Якщо США готові воювати всіма своїми силами на стороні Ізраїлю - свого стратегічного вассала в регіоні, то "стяг їм в руки і жовту майку лідера". Ізраїль, безумовно, доклав максимальних зусиль для втягування США в цю війну на стороні Ізраїлю і до підвищення власної безпеки коштом США. Як проголошував Трамп, Іран втратив можлвість створення ЯЗ. Для США Іран загрози не становив. Релігійні режими потрібують повільного просвітництва, а не застосування грубої сили. З просвітництвом у США не слалося в Афганістані. В Ірані, де 74% населення це жителі міст, цього не станеться з 100% гарантією. Навпаки агресія обєднає націю і понесені втрати призведуть до проголошення джихаду (священної війни) наслідком чого стане тероризм в США. Вибухи в Тегерані повернуться вибухами в Вашингтоні. І це станеться швидко. США доведеться ще більше втягуватись у війну яка насправді потрібна лише Ізраїлю. Республіканців не просто виженуть, їх зметуть сцяними ганчірками як тіль в Америку піде потік трун...
20.03.2026 01:29 Ответить
Молодець Нетаньягу, що сказав правду, це Україна втягнула Трампа у війну проти Ірану, за інтереси Ізраїлю!
20.03.2026 01:02 Ответить
Ну звичайно коли такий ще телепень як президент сишиа під вернеться?
20.03.2026 01:19 Ответить
20.03.2026 01:02 Ответить
іран, в нинішньому вигляді - це зло. Бо вони хочуть знищувати інші народи і країни. Зі злом потрібно боротися. Звісно, Трамп обрав той спосіб, яким здолати це зло неможливо, без наземної операції, чи народного повстання. На наземні операцію, Трамп навряд погодиться, а повстання навряд можливе, при такому силовому апараті. Тому зовсім незрозуміло, чим все завершиться і коли.
20.03.2026 01:07 Ответить
війну фактично почав ізраіль а іран - зло. ну, тут важко посперечатись, ви праві на 100%
20.03.2026 07:35 Ответить
милі сваряться
20.03.2026 01:19 Ответить
20.03.2026 01:19 Ответить
Здається Кент казав не про ізраїльських урядовців, а про про-ізраїльське лоббі в США. У нас два його фронтмена відомі як «зятьок» і «вітьок».
20.03.2026 01:23 Ответить
20.03.2026 01:29 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/63568 Борислав Береза - як Ізраїль допомагає Україні знищувати логістику між рф та іраном:
"З'явилися нові деталі про безпрецедентний удар Ізраїлю по кораблях Ірану у Каспійському морі.
Було атаковано п'ять кораблів, з них чотири ракетні катери та один корвет. Крім того, було завдано удару по штабу іранських ВМС, який діяв у порту Бендер-Ензелі, приблизно за 260 км від Тегерана.
У ЦАХАЛ вважають, що кораблі зазнали серйозних пошкоджень, і є ймовірність, що Іран не зможе відновити свої можливості в Каспійському морі найближчим часом. Оцінка відновлення доволі низька, оскільки атакували і верф, де будувалися ці кораблі.
Йдеться про замкнуту водойму без виходу у світовий океан. Навіть самі кораблі іранці будували на місці, щоби не перевозити їх через тисячі кілометрів. Тепер немає де будувати і що ремонтувати.
У ЦАХАЛ пояснюють, що є сенс скорочувати військові можливості Ірану на будь-якому напрямі. Йдеться про територіальні води Ісламської Республіки, де знаходилося значне ударне морське угруповання, і її знищення розглядається як частина загальної стратегії ослаблення військового потенціалу Ірану."
20.03.2026 01:34 Ответить
Під час президентської гонки в США весь час брав участь ще один невидимий, але дуже впливовий гравець - американське проізраїльське лобі. Завдання лобістів - забезпечити Ізраїлю захист через лояльних до нього політиків у новій адміністрації США.

Ця сила завжди була присутня у політичних процесах на Капітолійському пагорбі.

Насправді це означає, що сотні мільйонів доларів різних проізраїльських груп, яких у США десятки, направлялися на користь політиків і конгресменів, які висловлюють підтримку Ізраїлю.
Лобіювання (на відміну від підкупу) абсолютно легальне в США і регулюється безліччю правил. Це явище інтерпретується судами як здійснення права на свободу слова, захищеного Першою поправкою до Конституції США.
20.03.2026 02:01 Ответить
Протягом десятиліть проізраїльське лобі традиційно підтримує політиків, які симпатизують Ізраїлю, сприяючи їх приходу до влади на різних рівнях, і перешкоджає кар'єрам тих, хто допускає ворожі напади на Ізраїль.
20.03.2026 02:03 Ответить
Всього в США існує кілька десятків лобістських організацій, що представляють інтереси Ізраїлю. У них можуть бути різні фінансові можливості, різний ступінь впливу й навіть різні політичні погляди - від радикально правих до лівоцентристських, але мета у всіх одна - забезпечити Ізраїлю підтримку на Капітолійському пагорбі.
20.03.2026 02:04 Ответить
Підтримка «своїх» і перешкоди «чужим» створюються за допомогою фінансових механізмів: вливань донорських коштів, кампаній у ЗМІ та формування громадської думки.
20.03.2026 02:06 Ответить
Да что уж там! Воспользовался слабоумием чубчика....заплатим все мы ... и вы
20.03.2026 03:19 Ответить
"Ви" - це ХТО? Кацапщина? Бо Україні тут "ні холодно, ні жврко"... Не дадуть зброю? Так вони її і так не дають... А от поставки зброї з Ірану, в РФ - припиняться... Бо Ірану треба самому відновлюваться...
20.03.2026 04:14 Ответить
"Це як любовний роман - легко почати, але важко вийти": Каллас застерегла ЄС від участі у війні з Іраном
20.03.2026 06:11 Ответить
У Каллас жіноча логіка.
У чоловічого полу логіка часто інша - "Любов була коротка і правдива".
20.03.2026 06:34 Ответить
Ізраїльтяне зятьок Віткоф і Кушнер нашептали Трампу в вуха що треба робити. Також вважаю, що ці особи є агентами моссад.
20.03.2026 08:41 Ответить
 
 