Нетаньяху отверг обвинения во втягивании Трампа в войну с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в якобы вовлечении США в войну против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы израильского правительства, которое приводит The Times of Israel.
Нетаньяху прокомментировал заявление бывшего директора контртеррористического центра США Джо Кента, который ранее утверждал, что израильские чиновники повлияли на решение Вашингтона об участии в конфликте. Премьер подчеркнул, что такие утверждения не соответствуют действительности.
Позиция Израиля и координация с США
По словам Нетаньяху, Израиль и США действуют в тесной координации, но каждая сторона самостоятельно принимает решения.
"Кто вообще может подумать, что кто-то может указывать президенту Дональду Трампу, что делать? Да бросьте", - заявил он.
Премьер также подчеркнул, что совместные действия направлены на противодействие угрозам, которые представляет Иран. По его словам, речь идет о силах, которые ведут деятельность против западных стран и США.
Заявления Кента и контекст конфликта
Нетаньяху подчеркнул, что потенциальное появление ядерного оружия у Ирана представляет серьезную опасность для международной безопасности. Он отметил, что борьба Израиля фактически является частью более широкого противостояния, которое касается и других государств.
"Мир в большом долгу перед президентом Трампом за руководство этими усилиями по обеспечению нашего будущего", - добавил он.
- Ранее Нетаньяху заявил, что Иран больше не способен обогащать уран и производить баллистические ракеты.
"З'явилися нові деталі про безпрецедентний удар Ізраїлю по кораблях Ірану у Каспійському морі.
Було атаковано п'ять кораблів, з них чотири ракетні катери та один корвет. Крім того, було завдано удару по штабу іранських ВМС, який діяв у порту Бендер-Ензелі, приблизно за 260 км від Тегерана.
У ЦАХАЛ вважають, що кораблі зазнали серйозних пошкоджень, і є ймовірність, що Іран не зможе відновити свої можливості в Каспійському морі найближчим часом. Оцінка відновлення доволі низька, оскільки атакували і верф, де будувалися ці кораблі.
Йдеться про замкнуту водойму без виходу у світовий океан. Навіть самі кораблі іранці будували на місці, щоби не перевозити їх через тисячі кілометрів. Тепер немає де будувати і що ремонтувати.
У ЦАХАЛ пояснюють, що є сенс скорочувати військові можливості Ірану на будь-якому напрямі. Йдеться про територіальні води Ісламської Республіки, де знаходилося значне ударне морське угруповання, і її знищення розглядається як частина загальної стратегії ослаблення військового потенціалу Ірану."
Під час президентської гонки в США весь час брав участь ще один невидимий, але дуже впливовий гравець - американське проізраїльське лобі. Завдання лобістів - забезпечити Ізраїлю захист через лояльних до нього політиків у новій адміністрації США.
Ця сила завжди була присутня у політичних процесах на Капітолійському пагорбі.
Насправді це означає, що сотні мільйонів доларів різних проізраїльських груп, яких у США десятки, направлялися на користь політиків і конгресменів, які висловлюють підтримку Ізраїлю.
Лобіювання (на відміну від підкупу) абсолютно легальне в США і регулюється безліччю правил. Це явище інтерпретується судами як здійснення права на свободу слова, захищеного Першою поправкою до Конституції США.
