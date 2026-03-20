Нетаньяху отверг обвинения во втягивании Трампа в войну с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в якобы вовлечении США в войну против Ирана.

Нетаньяху прокомментировал заявление бывшего директора контртеррористического центра США Джо Кента

Нетаньяху прокомментировал заявление бывшего директора контртеррористического центра США Джо Кента, который ранее утверждал, что израильские чиновники повлияли на решение Вашингтона об участии в конфликте. Премьер подчеркнул, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Позиция Израиля и координация с США

По словам Нетаньяху, Израиль и США действуют в тесной координации, но каждая сторона самостоятельно принимает решения.

"Кто вообще может подумать, что кто-то может указывать президенту Дональду Трампу, что делать? Да бросьте", - заявил он.

Премьер также подчеркнул, что совместные действия направлены на противодействие угрозам, которые представляет Иран. По его словам, речь идет о силах, которые ведут деятельность против западных стран и США.

Читайте также: Трамп: США не будут отправлять войска на Ближний Восток

Заявления Кента и контекст конфликта

Нетаньяху подчеркнул, что потенциальное появление ядерного оружия у Ирана представляет серьезную опасность для международной безопасности. Он отметил, что борьба Израиля фактически является частью более широкого противостояния, которое касается и других государств.

"Мир в большом долгу перед президентом Трампом за руководство этими усилиями по обеспечению нашего будущего", - добавил он.

Читайте также: Трамп может бросить Украину, чтобы наказать Европу за свое поражение на Ближнем Востоке, - The Economist