962 7

Иран лишился возможности обогащать уран и производить ракеты, — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран больше не способен обогащать уран и производить баллистические ракеты, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря военной кампании против Ирана.

Операция будет продолжаться

"Иран слабее, чем когда-либо", – заявил Нетаньяху. В то же время израильский премьер подчеркнул, что операция будет продолжаться.

"Кампания продлится столько, сколько будет необходимо", – сказал он.

Стоит отметить, что одной из ключевых причин начала операций Израиля и США против Ирана было недопущение создания Тегераном ядерного оружия.

Иран нанес удар по крупнейшему НПЗ Израиля

Между тем в четверг, 19 марта, Иран нанес ракетный удар по Хайфскому нефтеперерабатывающему заводу в Израиле, который является крупнейшим в стране. 

Ракета попала в комплекс, вызвав локальные повреждения и перебои с электроснабжением в пригородах Хайфы. Вследствие атаки пострадал один человек, получивший легкие осколочные ранения.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что повреждения электросетей локальны, а электроснабжение уже восстановлено в большинстве районов.

обісрались, разом з рудим півнем, час заявити що мета операції досягнута. чому )(уйло не такий прагматичний?
19.03.2026 23:46 Ответить
Тимчасово
19.03.2026 23:46 Ответить
Платон би сказав:, "не кажи "гоп", поки сподні на колінах"...
19.03.2026 23:47 Ответить
почекай трохи твій друг ***** передасть бармалеям .
19.03.2026 23:47 Ответить
"Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети" . Так це ж вже було...
19.03.2026 23:57 Ответить
В звідки ж він бере безпілотники і ракети що пуляє до сих пір?
20.03.2026 00:34 Ответить
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу https://www.nytimes.com/live/2026/03/19/world/iran-war-news-trump-oil?smid=url-share#02da52db-75**-5ccc-949e-0f3c8a8b2e51 заявив, що Іран більше не здатен збагачувати уран і виробляти балістичні ракети, Джерело: https://censor.net/ua/n3606179

Союзник Трампа- Ізраїль любʼязно підіграє Трампу, публічно визнаючи цілі війни з Іраном досягнутими, що має на меті дати Трампу підстави публічно оголосити про повну перемогу і закінчення війни з Іраном, залишивши заблокованою "переможеним" Іраном Ормузьку протоку, та країни Перської затоки під повітряними атаками "повністю знищених" іранських дронів та БР.
20.03.2026 01:02 Ответить
 
 