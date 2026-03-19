Иран лишился возможности обогащать уран и производить ракеты, — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран больше не способен обогащать уран и производить баллистические ракеты, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря военной кампании против Ирана.

Операция будет продолжаться

"Иран слабее, чем когда-либо", – заявил Нетаньяху. В то же время израильский премьер подчеркнул, что операция будет продолжаться.

"Кампания продлится столько, сколько будет необходимо", – сказал он.

Стоит отметить, что одной из ключевых причин начала операций Израиля и США против Ирана было недопущение создания Тегераном ядерного оружия.

Иран нанес удар по крупнейшему НПЗ Израиля

Между тем в четверг, 19 марта, Иран нанес ракетный удар по Хайфскому нефтеперерабатывающему заводу в Израиле, который является крупнейшим в стране.

Ракета попала в комплекс, вызвав локальные повреждения и перебои с электроснабжением в пригородах Хайфы. Вследствие атаки пострадал один человек, получивший легкие осколочные ранения.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что повреждения электросетей локальны, а электроснабжение уже восстановлено в большинстве районов.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Также Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командира подразделения "Басидж" Голамрезы Солеймани. По данным ЦАХАЛ, его убили во время атаки 16 марта.

