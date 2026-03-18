Украина и Израиль готовят переговоры на уровне лидеров, - МИД

Украина и Израиль готовятся к переговорам на уровне лидеров, в ходе которых планируется обсудить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, а также общие вызовы.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

О чем будут говорить лидеры

Среди ключевых тем предстоящих переговоров на уровне лидеров:

ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке;

противодействие общим угрозам, в частности иранским дронам;

а также координация позиций на международных площадках.

По словам Тихого, особое внимание стороны планируют уделить развитию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина настроена на прагматичный и конструктивный диалог с Израилем с учетом общих вызовов в сфере безопасности.

Сроки проведения беседы пока не определены. По словам спикера МИД, инициатива о контакте уже поступала от израильской стороны, однако предложенное ранее время не подошло, поэтому стороны продолжают согласование.

Тихий добавил, что подобные контакты требуют времени для координации, и в настоящее время ожидается новое предложение по дате, которая будет удобна для обеих сторон.

Читайте также: В МИД отреагировали на угрозы Украине со стороны Ирана, назвав их абсурдными

Что предшествовало

Ранее израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос на проведение беседы с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: Нетаньяху инициировал разговор с Зеленским о противодействии иранским дронам, — СМИ