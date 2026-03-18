РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15491 посетитель онлайн
Новости
372 6

Украина и Израиль готовят переговоры на уровне лидеров, - МИД

Киев и Иерусалим готовят переговоры на уровне лидеров

Украина и Израиль готовятся к переговорам на уровне лидеров, в ходе которых планируется обсудить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, а также общие вызовы.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем будут говорить лидеры

Среди ключевых тем предстоящих переговоров на уровне лидеров:

  • ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке;
  • противодействие общим угрозам, в частности иранским дронам;
  • а также координация позиций на международных площадках.

По словам Тихого, особое внимание стороны планируют уделить развитию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина настроена на прагматичный и конструктивный диалог с Израилем с учетом общих вызовов в сфере безопасности.

Сроки проведения беседы пока не определены. По словам спикера МИД, инициатива о контакте уже поступала от израильской стороны, однако предложенное ранее время не подошло, поэтому стороны продолжают согласование.

Тихий добавил, что подобные контакты требуют времени для координации, и в настоящее время ожидается новое предложение по дате, которая будет удобна для обеих сторон.

Что предшествовало

Ранее израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос на проведение беседы с президентом Владимиром Зеленским.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що трапилось ?
Чому попередні 12 років війни в Укрвїні , в Ізраїлю , не виникало бажання співпрацювати в плані безпеки ?!
показать весь комментарий
18.03.2026 17:48 Ответить
зе буде розмовляти з голограмою бібі?
показать весь комментарий
18.03.2026 17:54 Ответить
Вимагаю залучити до перемовин Яшу Кедмі і Діму Табачніка!!!!
показать весь комментарий
18.03.2026 17:55 Ответить
До речі,перед Бібі і Рудоволоскою постала проблема наземної операції,але своїх на смерть вони не хочуть направляти. лохів-курдів вони вже підрядили,не виключено що й українців можуть через Бубу туди втравить.... Він же Главковерх над українцями,владу має диктаторську....
показать весь комментарий
18.03.2026 18:01 Ответить
тебе відправлять першого
А щоб замаскувати під єврея чи араба - зроблять обрізання . Готуйся .
показать весь комментарий
18.03.2026 18:17 Ответить
Припекло видно Ізраїль
показать весь комментарий
18.03.2026 18:03 Ответить
 
 