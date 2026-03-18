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Новини Відносини України та Ізраїлю Розмова Зеленського та Нетаньягу
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Україна та Ізраїль готують розмову на рівні лідерів, - МЗС

Київ та Єрусалим готують переговори на рівні лідерів

Україна та Ізраїль готують розмову на рівні лідерів, під час якої планують обговорити безпекову ситуацію на Близькому Сході, а також спільні виклики.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Про що говоритимуть лідери

Серед ключових тем майбутніх переговорів на рівні лідерів:

  • безпекова ситуація на Близькому Сході;
  • протидія спільним загрозам, зокрема іранським дронам;
  • а також координація позицій на міжнародних майданчиках.

За словами Тихого, окрему увагу сторони планують приділити розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

Речник МЗС зазначив, що Україна налаштована на прагматичний і конструктивний діалог з Ізраїлем з урахуванням спільних безпекових викликів.

Терміни проведення розмови поки що не визначені. За словами речника МЗС, ініціатива щодо контакту вже надходила від ізраїльської сторони, однак запропонований раніше час не підійшов, тому сторони продовжують узгодження.

Тихий додав, що подібні контакти потребують часу для координації, і наразі очікується нова пропозиція щодо дати, яка буде зручною для обох сторін.

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Що передувало

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також: Нетаньягу ініціював розмову із Зеленським щодо протидії іранським дронам, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28152) Ізраїль (1995) МЗС (4349) Нетаньягу Беньямін (208)
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Топ коментарі
+17
А що трапилось ?
Чому попередні 12 років війни в Укрвїні , в Ізраїлю , не виникало бажання співпрацювати в плані безпеки ?!
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18.03.2026 17:48 Відповісти
+7
До речі,перед Бібі і Рудоволоскою постала проблема наземної операції,але своїх на смерть вони не хочуть направляти. лохів-курдів вони вже підрядили,не виключено що й українців можуть через Бубу туди втравить.... Він же Главковерх над українцями,владу має диктаторську....
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18.03.2026 18:01 Відповісти
+5
зе буде розмовляти з голограмою бібі?
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18.03.2026 17:54 Відповісти

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