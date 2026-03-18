Україна та Ізраїль готують розмову на рівні лідерів, - МЗС

Україна та Ізраїль готують розмову на рівні лідерів, під час якої планують обговорити безпекову ситуацію на Близькому Сході, а також спільні виклики.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Про що говоритимуть лідери

Серед ключових тем майбутніх переговорів на рівні лідерів:

безпекова ситуація на Близькому Сході;

протидія спільним загрозам, зокрема іранським дронам;

а також координація позицій на міжнародних майданчиках.

За словами Тихого, окрему увагу сторони планують приділити розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

Речник МЗС зазначив, що Україна налаштована на прагматичний і конструктивний діалог з Ізраїлем з урахуванням спільних безпекових викликів.

Терміни проведення розмови поки що не визначені. За словами речника МЗС, ініціатива щодо контакту вже надходила від ізраїльської сторони, однак запропонований раніше час не підійшов, тому сторони продовжують узгодження.

Тихий додав, що подібні контакти потребують часу для координації, і наразі очікується нова пропозиція щодо дати, яка буде зручною для обох сторін.

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Що передувало

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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