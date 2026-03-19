Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети, - Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не здатен збагачувати уран і виробляти балістичні ракети, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, таких результатів вдалося досягти внаслідок військової кампанії проти Ірану.

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Операція триватиме

"Іран слабший, ніж будь-коли", – заявив Нетаньягу. Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що операція триватиме.

"Кампанія триватиме стільки, скільки буде необхідно", – сказав він.

Варто зазначити, що однією з ключових причин початку операцій Ізраїлю та США проти Ірану було недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

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Іран завдав удару по найбільшому НПЗ Ізраїлю

Тим часом у четвер, 19 березня, Іран завдав ракетного удару по Хайфському нафтопереробному заводу в Ізраїлі, що є найбільшим у країні.

Ракета поцілила в комплекс, спричинивши локальні пошкодження та перебої з електропостачанням у передмістях Хайфи. Внаслідок атаки постраждав один чоловік, який отримав легкі осколкові поранення.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що пошкодження електромереж локальні, а електропостачання вже відновлено у більшості районів.

Раніше в Ізраїлі заявили про ліквідацію секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Також Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію командира підрозділу "Басідж" Голамрези Солеймані. За даними ЦАХАЛ, його вбили під час атаки 16 березня.

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