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Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети, - Нетаньягу

биньямин,нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не здатен збагачувати уран і виробляти балістичні ракети, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, таких результатів вдалося досягти внаслідок військової кампанії проти Ірану.

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Операція триватиме

"Іран слабший, ніж будь-коли", – заявив Нетаньягу. Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що операція триватиме.

"Кампанія триватиме стільки, скільки буде необхідно", – сказав він.

Варто зазначити, що однією з ключових причин початку операцій Ізраїлю та США проти Ірану було недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

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Іран завдав удару по найбільшому НПЗ Ізраїлю

Тим часом у четвер, 19 березня, Іран завдав ракетного удару по Хайфському нафтопереробному заводу в Ізраїлі, що є найбільшим у країні. 

Ракета поцілила в комплекс, спричинивши локальні пошкодження та перебої з електропостачанням у передмістях Хайфи. Внаслідок атаки постраждав один чоловік, який отримав легкі осколкові поранення.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що пошкодження електромереж локальні, а електропостачання вже відновлено у більшості районів.

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Автор: 

Ізраїль (1995) Іран (3555) уран (135) ядерна зброя (1298)
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Топ коментарі
+10
обісрались, разом з рудим півнем, час заявити що мета операції досягнута. чому )(уйло не такий прагматичний?
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19.03.2026 23:46 Відповісти
+8
почекай трохи твій друг ***** передасть бармалеям .
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19.03.2026 23:47 Відповісти
+8
"Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети" . Так це ж вже було...
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19.03.2026 23:57 Відповісти

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