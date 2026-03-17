ОАЕ можуть приєднатися до місії США в Ормузькій протоці

Об’єднані Арабські Емірати допускають можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian з посиланням на заяву дипломатичного радника президента ОАЕ.

Йдеться про потенційну участь в ініціативах під керівництвом США на тлі зростаючої напруженості в регіоні та ризиків для судноплавства. Дипломатичний радник Анвар Гаргаш зазначив, що країна уважно стежить за ситуацією.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ОАЕ можуть долучитися до міжнародної місії

За словами Гаргаша, наразі Абу-Дабі не виключає участі у міжнародній коаліції. Йдеться про зусилля, спрямовані на гарантування безпеки ключового маршруту транспортування нафти.

"Ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо можливість долучення до міжнародних зусиль", — заявив Гаргаш.

Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою, що викликає занепокоєння серед країн, залежних від стабільних поставок енергоносіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що Макрон може скоро залишити посаду президента Франції

Рух танкерів через Ормузьку протоку відновлюється

Тим часом нафтові танкери поступово відновлюють рух через Ормузьку протоку після напруженості, пов’язаної з діями Ірану. Про це йдеться в інтерв’ю економічного радника Білого дому Кевіна Гассетта телеканалу CNBC.

За словами посадовця, ситуація на ключовому морському маршруті стабілізується, а спроби блокування не мали критичного впливу на економіку США. Він наголосив, що поступове повернення судноплавства свідчить про обмежені можливості Ірану впливати на глобальні процеси.

За його словами, нинішня ситуація демонструє, що ризики для глобальної економіки були меншими, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.

Читайте також: Трамп пообіцяв оголосити країни, які допоможуть відкрити Ормузьку протоку