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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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ОАЕ можуть приєднатися до місії США в Ормузькій протоці

Ормузька протока перекрита Іраном

Об’єднані Арабські Емірати допускають можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian з посиланням на заяву дипломатичного радника президента ОАЕ.

Йдеться про потенційну участь в ініціативах під керівництвом США на тлі зростаючої напруженості в регіоні та ризиків для судноплавства. Дипломатичний радник Анвар Гаргаш зазначив, що країна уважно стежить за ситуацією.

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ОАЕ можуть долучитися до міжнародної місії

За словами Гаргаша, наразі Абу-Дабі не виключає участі у міжнародній коаліції. Йдеться про зусилля, спрямовані на гарантування безпеки ключового маршруту транспортування нафти.

"Ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо можливість долучення до міжнародних зусиль", — заявив Гаргаш.

Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою, що викликає занепокоєння серед країн, залежних від стабільних поставок енергоносіїв.

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Рух танкерів через Ормузьку протоку відновлюється

Тим часом нафтові танкери поступово відновлюють рух через Ормузьку протоку після напруженості, пов’язаної з діями Ірану. Про це йдеться в інтерв’ю економічного радника Білого дому Кевіна Гассетта телеканалу CNBC.

За словами посадовця, ситуація на ключовому морському маршруті стабілізується, а спроби блокування не мали критичного впливу на економіку США. Він наголосив, що поступове повернення судноплавства свідчить про обмежені можливості Ірану впливати на глобальні процеси.

За його словами, нинішня ситуація демонструє, що ризики для глобальної економіки були меншими, ніж очікувалося.

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Автор: 

Іран (3548) ОАЕ (434) США (26823) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+6
Там такие бабки были вложены в армию - и в итоге просто "отсос петрович". Да, конечно на самом деле там ПВО работает, и сбивают ракеты - но сбиванием ракет вы не заставите аятолл обссыкаться только при одном вашем упоминании. А вот Израиль - может. И Али Лоранджани сегодня сможет подтвердить. Он бы конечно обоссался - но не успел. В итоге что мы имеем - Египет который в 1973году получил таких люлей от Израиля что вопрос входа ЦАХАЛ в Каир стоял на повестке дня - с тех пор даже и не думает рыпаться - и более того является если не другом - то твердым нейтралом по отношению к Израилю. Рядом еще есть Иордания - которая получила не меньших люлей - и с тех пор даже ни бе, ни ме - ни кукареку. Иордания сбивает беспилотники которые летят на Израиль. К Сирии в теории есть вопросы, но даже при Асаде-младшем помнили ЦАХАЛ в 20 км от Дамаска, потом в долине Бекаа еще раз напомнили - и в итоге как бабка пошептала. Короче все жители стран Ближнего Востока - кинестетики, их пока по морде не ******** - они ничего не понимают.
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18.03.2026 00:01 Відповісти
+2
28 разiв Трамп попереджав владу ОАЕ про велику верогiднiсть вiйни. I що зробила влада ОАЕ? А нiчого! Де ракетна программа? Де властне ППО? Де нафтопровод в обхiд Ормузськог проливу? Що панастоили дорог, брасайтесь асфальтам, Америка вам ничиво ни далжна, НАТА открой море ги-ги-ги.
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18.03.2026 02:28 Відповісти
+1
невже злізуть з паркана, скинуть далабії і одягнуть однострої??
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17.03.2026 23:38 Відповісти

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