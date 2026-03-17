ОАЭ могут присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

Объединенные Арабские Эмираты допускают возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian со ссылкой на заявление дипломатического советника президента ОАЭ.

Речь идет о потенциальном участии в инициативах под руководством США на фоне растущей напряженности в регионе и рисков для судоходства. Дипломатический советник Анвар Гаргаш отметил, что страна внимательно следит за ситуацией.

ОАЭ могут присоединиться к международной миссии

По словам Гаргаша, на данный момент Абу-Даби не исключает участия в международной коалиции. Речь идет об усилиях, направленных на обеспечение безопасности ключевого маршрута транспортировки нефти.

"Мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем возможность присоединения к международным усилиям", - заявил Гаргаш.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, что вызывает беспокойство среди стран, зависимых от стабильных поставок энергоносителей.

Движение танкеров через Ормузский пролив возобновляется

Между тем нефтяные танкеры постепенно возобновляют движение через Ормузский пролив после напряженности, связанной с действиями Ирана. Об этом говорится в интервью экономического советника Белого дома Кевина Гассетта телеканалу CNBC.

По словам чиновника, ситуация на ключевом морском маршруте стабилизируется, а попытки блокировки не оказали критического влияния на экономику США. Он подчеркнул, что постепенное возобновление судоходства свидетельствует об ограниченных возможностях Ирана влиять на глобальные процессы.

По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует, что риски для глобальной экономики оказались меньше, чем ожидалось.

Как сообщалось, ранее Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.

