Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
532 6

ОАЭ могут присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

Ормузский пролив перекрыт Ираном

Объединенные Арабские Эмираты допускают возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian со ссылкой на заявление дипломатического советника президента ОАЭ.

Речь идет о потенциальном участии в инициативах под руководством США на фоне растущей напряженности в регионе и рисков для судоходства. Дипломатический советник Анвар Гаргаш отметил, что страна внимательно следит за ситуацией.

ОАЭ могут присоединиться к международной миссии

По словам Гаргаша, на данный момент Абу-Даби не исключает участия в международной коалиции. Речь идет об усилиях, направленных на обеспечение безопасности ключевого маршрута транспортировки нефти.

"Мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем возможность присоединения к международным усилиям", - заявил Гаргаш.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, что вызывает беспокойство среди стран, зависимых от стабильных поставок энергоносителей.

Движение танкеров через Ормузский пролив возобновляется

Между тем нефтяные танкеры постепенно возобновляют движение через Ормузский пролив после напряженности, связанной с действиями Ирана. Об этом говорится в интервью экономического советника Белого дома Кевина Гассетта телеканалу CNBC.

По словам чиновника, ситуация на ключевом морском маршруте стабилизируется, а попытки блокировки не оказали критического влияния на экономику США. Он подчеркнул, что постепенное возобновление судоходства свидетельствует об ограниченных возможностях Ирана влиять на глобальные процессы.

По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует, что риски для глобальной экономики оказались меньше, чем ожидалось.

Иран ОАЭ США Ормузский пролив
невже злізуть з паркана, скинуть далабії і одягнуть однострої??
17.03.2026 23:38 Ответить
Їм нефтянку - головну галузь, що наповнює їх бюджет - разом з Дубаєм щодня виносять, а вони "можливість розглядають".
Чим цивілізованіше, тим нерішучіше.
І навіть релігія не допомагає.
17.03.2026 23:39 Ответить
Там такие бабки были вложены в армию - и в итоге просто "отсос петрович". Да, конечно на самом деле там ПВО работает, и сбивают ракеты - но сбиванием ракет вы не заставите аятолл обссыкаться только при одном вашем упоминании. А вот Израиль - может. И Али Лоранджани сегодня сможет подтвердить. Он бы конечно обоссался - но не успел. В итоге что мы имеем - Египет который в 1973году получил таких люлей от Израиля что вопрос входа ЦАХАЛ в Каир стоял на повестке дня - с тех пор даже и не думает рыпаться - и более того является если не другом - то твердым нейтралом по отношению к Израилю. Рядом еще есть Иордания - которая получила не меньших люлей - и с тех пор даже ни бе, ни ме - ни кукареку. Иордания сбивает беспилотники которые летят на Израиль. К Сирии в теории есть вопросы, но даже при Асаде-младшем помнили ЦАХАЛ в 20 км от Дамаска, потом в долине Бекаа еще раз напомнили - и в итоге как бабка пошептала. Короче все жители стран Ближнего Востока - кинестетики, их пока по морде не ******** - они ничего не понимают.
18.03.2026 00:01 Ответить
Однак саудити хоч і теж з Ближнього Сходу, але регулярні стусани просто по найболючішим місцями - нафті та туристам - не змусили їх не тільки очолити, а навіть просто приєднатись. На відміну від всяких афганістанів, яких хлібом не годуй - повоювати дай.
18.03.2026 00:05 Ответить
Яхти не менше 45 метрів направлять. Масаж, спа, хостес, спеців по F15...
17.03.2026 23:41 Ответить
BBC
Сказати, що Іран заблокував Ормузьку протоку, - означає не зовсім точно відобразити поточну ситуацію. Частина суден проходить через цей життєво важливий водний шлях з дозволу Ірану.
Мішель Бокманн, старший аналітик з морської розвідки в компанії Windward A: вони змінюють маршрут, проходячи через територіальні води Ірану та прилягаючи до берегової лінії, а не проходячи через вузьку протоку на південь, як традиційно робила більшість суден. «Новий маршрут показує, як вибіркова блокада Ірану еволюціонувала, щоб дозволити союзникам і прихильникам здійснювати транзит», - пише вона у соцмережі X. «16 березня через протоку пройшли вісім суден, не рахуючи суден під іранським прапором, з увімкненою Автоматичною ідентифікаційною системою (AIS), що майже вдвічі перевищує показники на початку цього тижня», - написала Бокманн.
Іран продовжує експортувати від 1,6 до 1,8 млн барелів нафти на день. За словами Бокманн, кожні 24 години Ормузьку протоку перетинає один-два іранських танкери.
18.03.2026 00:05 Ответить
 
 