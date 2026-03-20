Українці вражені тим, як на Близькому Сході по "шахеду" випускають 8 ракет Patriot, - The Times

Українські інструктори здивовані тактикою США та їхніх союзників під час операції на Близькому Сході.

Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що Трамп відхилив пропозицію України про допомогу на Близькому Сході.

Попри це Україна направила групу інструкторів до Кувейту, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії для допомоги в обороні від іранських ракет та безпілотників.

Один із українських офіцерів заявив, що був вражений тим, що держави Перської затоки запустили по одній ворожій цілі аж 8 ракет-перехоплювачів Patriot, кожна з яких вартує понад 3 мільйони доларів.

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За даними The Times, дані з місій екіпажів українських ракет Patriot були передані союзникам, які також використовують цю систему.

"Однак, схоже, США та їхні союзники в Перській затоці не звернули уваги на складні розрахунки, які Україна зробила для покращення показників перехоплення", - пише видання.

"Я не розумію, що вони робили, на що вони дивилися протягом чотирьох років, поки ми воюємо", - сказав український офіцер.

За його словами, часто США та їхні союзники стріляли бездумно.

"Наприклад, вони використовували ракету SM-6 – з корабля, дуже хорошу ракету вартістю близько 6 мільйонів доларів, щоб збити "Шахед" вартістю 70 000 доларів", - пояснив він.

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Українські експерти також звернули увагу, що союзники часто не здатні належним чином маскувати дорогі радари. Водночас Україна має значний досвід у цьому питання. Мобільні РЛС постійно змінюють позиції, тому РФ їх майже не вдається уражати.

Так один із українських експертів розповів про один випадок, коли три дешеві дрони-камікадзе "Шахед" змогли уразити радар раннього виявлення AN/FPS-132 вартістю близько мільярда доларів, а також щонайменше один радар висотних систем протиповітряної оборони Terminal, ціна якого сягає приблизно 300 мільйонів доларів.

За його словами, ці об’єкти були добре помітні на відкритих супутникових знімках.

"Два місяці вони стояли точно на тому самому місці. Потім прилетіли "Шахеди". Три "Шахеди" вартістю близько 70 000 доларів кожен. І це все", - зазначив офіцер.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.

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