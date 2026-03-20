Умеров, Буданов и Арахамия встретятся с Уиткоффом в Майами, — СМИ
Завтрашняя встреча украинской и американской переговорных групп состоится в Майами.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Состав делегаций
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
Весна прийшла - поїхали на барбекю в Маямі.
Арахамія переговорник?Він більше на біндюжника схожий.
- Прошу, заходьте.
У дверях з'являється весела, смішна мавп'яча мордочка.
- Я Арахамійо̀ , з України, укра̀інєц...
Політичний бос себе стримує... стримує... стримує...
Але не витримав і обісцявся зі сміху...
Якось Умеров, Буданов та Арахамія поїхали інтереси України захищатии...