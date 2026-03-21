Украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Украинская делегация уже провела встречу со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Делегации уже встретились

"Наша команда сейчас в Америке, сегодня уже состоялась встреча. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Для всех нас в мире важно, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна", - заявил глава государства.

Переговоры продолжатся завтра

Президент добавил, что завтра, 22 марта, команды продолжат общаться.

"Самое главное - понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - сказал Зеленский.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Делегация выехала-приехала-встретилась... Согласен, шо мощно.
21.03.2026 21:01 Ответить
21.03.2026 21:15 Ответить
І поїли ікорки яку куратор з Кремля передав шісткою російської мафії в США товаріщем Вітьковим. Громадянин США товаріщ Умеров залишився задоволеним.
21.03.2026 21:02 Ответить
Ти ще прокоментуй коли вони поїли,поспали,посрали,зеЛайно .
21.03.2026 21:03 Ответить
Які будуть результати зустрічі ми знаємо, розкажіть краще, що там подавали на обід.
Чи було кошерне?
21.03.2026 21:03 Ответить
В Галичині це називають "мавпування". Або "цирк на дроті"...
21.03.2026 21:04 Ответить
Ви вже показали, чого варта ваша "квартальна" дипломатія.
21.03.2026 21:04 Ответить
трамп із спільниками ( віткоф і кушнер) скоріше бажають допомогти людожеру путіну та мріють ,щоб Україна капітулювала. Тому усі розмови про мир поки марні.
21.03.2026 21:05 Ответить
Це не дипломатія, це шиза, що нав'язана шизіком Трампом. Це хіба не Донні постійно шморкається прямо в Зельку? Ось мій зять, не той, ліванець, а другий, зовсім не ліванець. Іранцям ці переговори сильно допомогли, з тими же фігурантами, з швидким переміщенням на той світ.
21.03.2026 21:11 Ответить
Так ІПСО відоме як "мирні переговори" було нав'язано Україні Красновим. Сумніваюсь що Краснов шизік але якщо це навіть так він через іншу агентуру, як то Вітьков і т.п. які впливають на Краснова робить те що наказує Кремль.
21.03.2026 21:20 Ответить
В навіщо ? Щоб порадів Путлер ?
21.03.2026 21:16 Ответить
Крім бездарного просеру бюджетних коштів оце ось, нічого корисного не приносить
21.03.2026 21:33 Ответить
Та цю серію можна закривати, давайте знову про гарантії безпеки. Вони вже трохи підзабулися, може непогано зайти. І трошки про крах російської економіки.
21.03.2026 21:35 Ответить
Чия, чия делегація?
21.03.2026 21:43 Ответить
Маленька довідка, тільки не вважайте мене антисемітом, я просто викладу свою думку.
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, за національністю є євреєм. Він народився в ортодоксальній єврейській родині. Його предки були емігрантами з території ******** України та Білорусі; зокрема, відомо про українське коріння родини (історичні дані вказують на те, що його прадіди походили з Тернопільщини).
Стів Віткофф - єврей за національністю. Він є громадянином США.
Хто по національності представляє Україну на переговорах? Ким є Умеров, Арахамія і інші, крім Кислиці? Хто по національності той, хто відправив їх на переговори? Раніше в переговорній групі від росії був Абрамович, думаю, що не є тайною, що він також єврей. Також відомо, що Арахамія, керівник найбільшої фракції в парламенті від "Слуг" брав лист від Верховної Ради для зняття санкцій з Абрамовича в ЄС, що він ніби спас 400 тисяч українців. Для чого це робилося? Чи є кримінальна справа по тих діях? Може неупереджено Арахамія представляти Україну на переговорах після тої події? І взагалі, можуть євреї США, росії, України та інших країн сперечатися між собою і бути ворогами?
Ще одна думка вголос: могло б таке статися, щоб премєр-міністром Ізраїля був палестинець чи іранець, хоть і патріот Ізраюлю?
21.03.2026 21:45 Ответить
А що там робить бабуїн з Сухумського зоопарку?
