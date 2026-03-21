Украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США, - Зеленский

Украинская делегация уже провела встречу со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Делегации уже встретились

"Наша команда сейчас в Америке, сегодня уже состоялась встреча. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Для всех нас в мире важно, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна", - заявил глава государства.

Переговоры продолжатся завтра

Президент добавил, что завтра, 22 марта, команды продолжат общаться.

"Самое главное - понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - сказал Зеленский.

