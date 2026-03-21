Украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США, - Зеленский
Украинская делегация уже провела встречу со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Делегации уже встретились
"Наша команда сейчас в Америке, сегодня уже состоялась встреча. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Для всех нас в мире важно, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна", - заявил глава государства.
Переговоры продолжатся завтра
Президент добавил, что завтра, 22 марта, команды продолжат общаться.
"Самое главное - понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - сказал Зеленский.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Чи було кошерне?
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, за національністю є євреєм. Він народився в ортодоксальній єврейській родині. Його предки були емігрантами з території ******** України та Білорусі; зокрема, відомо про українське коріння родини (історичні дані вказують на те, що його прадіди походили з Тернопільщини).
Стів Віткофф - єврей за національністю. Він є громадянином США.
Хто по національності представляє Україну на переговорах? Ким є Умеров, Арахамія і інші, крім Кислиці? Хто по національності той, хто відправив їх на переговори? Раніше в переговорній групі від росії був Абрамович, думаю, що не є тайною, що він також єврей. Також відомо, що Арахамія, керівник найбільшої фракції в парламенті від "Слуг" брав лист від Верховної Ради для зняття санкцій з Абрамовича в ЄС, що він ніби спас 400 тисяч українців. Для чого це робилося? Чи є кримінальна справа по тих діях? Може неупереджено Арахамія представляти Україну на переговорах після тої події? І взагалі, можуть євреї США, росії, України та інших країн сперечатися між собою і бути ворогами?
Ще одна думка вголос: могло б таке статися, щоб премєр-міністром Ізраїля був палестинець чи іранець, хоть і патріот Ізраюлю?