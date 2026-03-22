Стубб: Я став більш песимістичним щодо досягнення миру в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що рік тому він був більш оптимістичним щодо можливості досягнення миру в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналізуючи шлях до миру, Стубб виокремив три ключові зміни, що сталися протягом останнього року.
Позитивні зміни
"Гадаю, зараз я налаштований більш песимістично, у цьому сенсі – більш реалістично. Водночас, що стосується України, є три моменти, які відрізняються від минулого року. По-перше, ми беремо участь у мирних переговорах, чого тоді не було",- сказав президент Фінляндії.
Також Стубб наголосив, що позиції України на фронті значно зміцнилися порівняно з минулим роком, зазначивши, що ЗСУ знову відтісняють росіян і відвойовують території.
Негативний чинник
Водночас негативним чинником президент Фінляндії вважає війну на Близькому Сході.
"Що я б вам сказав до початку війни в Ірані, так це те, що російська економіка страждає. До війни вони стикалися з нульовим зростанням, нульовими резервами, 16-відсотковими ставками, двозначною інфляцією та нездатністю російського уряду платити солдатам. І вони очікували, що бюджетний дефіцит зросте з торішнього рівня в 83 млрд доларів до 130 млрд доларів",- сказав політик.
Стубб додав, що "зараз із зростанням цін на нафту та скасуванням санкцій, ми не знаємо, що буде, тож це матиме негативний ефект".
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