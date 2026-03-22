Умєров підбив підсумки переговорів із США: Маємо просування в узгодженні позицій та звуженні кола невирішених питань

Голова української переговорної групи, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів зі США, які відбулися в Маямі 21-22 березня.

Про це Умєров повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Підсумки зустрічей

За словами секретаря РНБО, під час зустрічей сторони зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян.

"Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань", - розповів Умєров.

Він додав, що за підсумками зустрічей сьогодні команда доповіла президентові Володимиру Зеленському про результати роботи.

"Детальну доповідь представимо після повернення в Україну. Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей", - заявив Умєров.

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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

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