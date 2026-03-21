Делегації України і США обговорили ключові питання й подальші кроки в межах переговорного треку, - Умєров

Сьогодні у Флориді відбулася зустріч української делегації з американською стороною в межах переговорного процесу.

Про її перебіг розповів секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Склад делегацій

Українська делегація на переговорах була представлена Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею.

Американську делегацію представляли спеціальний представник Президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

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Про що говорили

За словами Умєрова, сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.



"За підсумками першого дня зустрічі доповіли Президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу", - зазначив секретар РНБО.

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Умєров додав, що завтра, 22 березня, роботу буде продовжено.

Що передувало