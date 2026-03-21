Делегації України і США обговорили ключові питання й подальші кроки в межах переговорного треку, - Умєров
Сьогодні у Флориді відбулася зустріч української делегації з американською стороною в межах переговорного процесу.
Про її перебіг розповів секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Склад делегацій
Українська делегація на переговорах була представлена Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією, Кирилом Будановим та Сергієм Кислицею.
Американську делегацію представляли спеціальний представник Президента США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.
Про що говорили
За словами Умєрова, сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.
"За підсумками першого дня зустрічі доповіли Президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу", - зазначив секретар РНБО.
Умєров додав, що завтра, 22 березня, роботу буде продовжено.
Що передувало
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
- Згодом ЗМІ повідомили, що
Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська
делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.
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