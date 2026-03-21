Делегации Украины и США обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги в рамках переговорного трека, - Умеров

Умеров о переговорах в США

Сегодня во Флориде состоялась встреча украинской делегации с американской стороной в рамках переговорного процесса.

О ее ходе рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Состав делегаций

Украинскую делегацию на переговорах представляли Рустем Умеров, Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.

Американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.

О чем говорили

По словам Умерова, стороны продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.

"По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодарим Соединенные Штаты за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса", - отметил секретарь СНБО.

Умеров добавил, что завтра, 22 марта, работа будет продолжена.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

Трек? - то скажи шо заплітали ******* ні про що
21.03.2026 22:25 Ответить
перемовний онанізм імені трампа.
21.03.2026 22:27 Ответить
Війна без кінця й краю а тут ше й такі *** присмоктались до влади
21.03.2026 22:29 Ответить
людина павук, чи людина кішка, чи людина кажан, то вигадки для недорозвинених.
а, от людина гімно, людина чєбурєк, це правда!
ось воно!
21.03.2026 22:23 Ответить
ключові питання - це гарантії для zельоних гнид?
21.03.2026 22:23 Ответить
Трек? - то скажи шо заплітали ******* ні про що
21.03.2026 22:25 Ответить
перемовний онанізм імені трампа.
21.03.2026 22:27 Ответить
Війна без кінця й краю а тут ше й такі *** присмоктались до влади
21.03.2026 22:29 Ответить
Ключове питання... визначити дату і місце наступних переговорів.
21.03.2026 22:29 Ответить
як би меню публікували, як у бульбофюрера, і то більш інформативно б було
21.03.2026 22:34 Ответить
Мабуть так: в межах переговорного трєпу. Потрєпацца в них непогано виходить. Зірковий високоінтелектуальний склад з обох сторін. Жаль тільки Кислицю . Він таки професіонал.
21.03.2026 22:51 Ответить
Мав би давно кіркою на зоні махати за розкрадання бюджету в МО, а не роз'їжджати на халяву.
21.03.2026 22:53 Ответить
А де там делегація від України? Може, умєров і арахамія?
21.03.2026 22:56 Ответить
Трекі, кластери, драфти та інші розумні слова щоб назвати велике ніщо.
