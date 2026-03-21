Делегации Украины и США обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги в рамках переговорного трека, - Умеров

Сегодня во Флориде состоялась встреча украинской делегации с американской стороной в рамках переговорного процесса.

О ее ходе рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Состав делегаций

Украинскую делегацию на переговорах представляли Рустем Умеров, Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.

Американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.

О чем говорили

По словам Умерова, стороны продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.



"По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодарим Соединенные Штаты за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса", - отметил секретарь СНБО.

Умеров добавил, что завтра, 22 марта, работа будет продолжена.

