Делегации Украины и США обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги в рамках переговорного трека, - Умеров
Сегодня во Флориде состоялась встреча украинской делегации с американской стороной в рамках переговорного процесса.
О ее ходе рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Состав делегаций
Украинскую делегацию на переговорах представляли Рустем Умеров, Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.
Американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.
О чем говорили
По словам Умерова, стороны продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.
"По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодарим Соединенные Штаты за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса", - отметил секретарь СНБО.
Умеров добавил, что завтра, 22 марта, работа будет продолжена.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Виткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
