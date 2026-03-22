Умеров подвел итоги переговоров с США: у нас есть прогресс в согласовании позиций и сужении круга нерешенных вопросов

Глава украинской переговорной группы, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с США, которые состоялись в Майами 21–22 марта.

Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Итоги встреч

По словам секретаря СНБО, во время встреч стороны сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан.

"Мы добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов", - рассказал Умеров.

Он добавил, что по итогам встреч сегодня команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы.

"Подробный доклад представим после возвращения в Украину. Благодарим Соединенные Штаты за системное участие в переговорном процессе. Рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч", - заявил Умеров.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.

Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.

