РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
692 16

Умеров подвел итоги переговоров с США: у нас есть прогресс в согласовании позиций и сужении круга нерешенных вопросов

Умеров рассказал о результатах двухдневных встреч в Майами

Глава украинской переговорной группы, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров подвел итоги переговоров с США, которые состоялись в Майами 21–22 марта.

Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Итоги встреч 

По словам секретаря СНБО, во время встреч стороны сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан.

"Мы добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов", - рассказал Умеров.

Он добавил, что по итогам встреч сегодня команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы.

"Подробный доклад представим после возвращения в Украину. Благодарим Соединенные Штаты за системное участие в переговорном процессе. Рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч", - заявил Умеров.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США. 

Автор: 

переговоры (5659) США (28921) Умеров Рустем (778)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перекладаю - маємо ні уя
показать весь комментарий
22.03.2026 21:42 Ответить
Тобто одне велике й волохате *****.
показать весь комментарий
22.03.2026 21:43 Ответить
Хто такий Умеров? Мешканець США?
показать весь комментарий
22.03.2026 21:45 Ответить
Маємо стопітсот тисячне просування від 90% узгодженої домовленості про ймовірну домовленість в майбутньому продовжувати домовлятися.
показать весь комментарий
22.03.2026 21:46 Ответить
Лачен Литвин пише
показать весь комментарий
22.03.2026 21:56 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2026 21:48 Ответить
Разом з просуванням, змогли звузити колo. Я рахую, це дуже добрий результат. Всяк краще ніж розширене коло без просування.
показать весь комментарий
22.03.2026 21:48 Ответить
Які кола пекла ти там звузив?
показать весь комментарий
22.03.2026 21:52 Ответить
Переговоры завершились твёрдыми намерениями продолжать переговоры вплоть до их очередного завершения. Умеров, проститутки имитируют оргазм лучше, чем ты переговоры.
показать весь комментарий
22.03.2026 22:00 Ответить
Була,бла,бла і все.
показать весь комментарий
22.03.2026 22:00 Ответить
Він дома - можна вічно домовлятися!
показать весь комментарий
22.03.2026 22:02 Ответить
Не хочеш срати, не мучай дупу, так і з цими "перемовинами"
показать весь комментарий
22.03.2026 22:16 Ответить
Мда... а колись татарів ганяли по степу...
показать весь комментарий
22.03.2026 22:17 Ответить
этому украинцу текст пишет татаров или ермак?
показать весь комментарий
22.03.2026 22:17 Ответить
Возможно и песков
показать весь комментарий
22.03.2026 22:18 Ответить
Ниочем.
показать весь комментарий
22.03.2026 22:29 Ответить
 
 