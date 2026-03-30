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Ми готові до припинення вогню на Великодні свята, - Зеленський
Українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Припинення вогню на Великодні свята
Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята", - сказав Зеленський журналістам у понеділок.
Як раніше наголошував Зеленський, Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.
Що передувало?
- Раніше Зеленський зазначав, що дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.
- 22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.
- Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".
Топ коментарі
+28 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар30.03.2026 12:44 Відповісти Посилання
+27 Oresta Bartka
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+21 Vasya #607130
показати весь коментар30.03.2026 12:51 Відповісти Посилання
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