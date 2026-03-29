Зеленський запропонував майданчики для мирних перемовин: "Будь-де, крім РФ та Білорусі"

Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вплив війни на Близькому Сході на переговорний процес

За словами Зеленського, новий конфлікт на Близькому Сході ще більше уповільнив дипломатичні зусилля щодо завершення війни РФ проти України.

Глава держави розповів, що йому повідомили про те, що посередницька команда США, яку очолює спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер, не зможуть провести переговори в нейтральному місці за межами Сполучених Штатів під час війни проти Ірану.

За словами президента, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не забажала цього, хоча посланець Кремля Кирило Дмитрієв раніше їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими візаві.

Читайте також: Ми серйозно ставимося до перемовин і вважаємо, що треба говорити на рівні лідерів, - Зеленський

Україна готова проводити перемовини будь-де, крім РФ та РБ

Зеленський також заявив, що Україна готова проводити подальші мирні перемовини в будь-який час і в будь-якому місці, крім Росії та Білорусі. Він запропонував Туреччину або Швейцарію як можливі варіанти.

"Ми ніколи не будемо тією стороною, яка блокуватиме (мирні перемовини, - ред.), затримуватиме чи відкладатиме тощо. І тому ми готові зустрічатися будь-де, крім Росії та Білорусі - вони є союзниками, і вони є (нашими, - ред.) ворогами", - сказав очільник держави.

Читайте також: Зеленський про мирні перемовини: Таке відчуття, що ми медіатори, а не сторона у війні