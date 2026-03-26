Ми серйозно ставимося до перемовин і вважаємо, що треба говорити на рівні лідерів, - Зеленський
Україна серйозно ставиться до мирних переговорів з Росією, і готова вести переговори на рівні лідерів країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.
На рівні лідерів
"Українці серйозно ставляться до перемовин. Ми вважаємо, що треба говорити, краще – на рівні лідерів, ми до цього готові. Росіяни хочуть ультимативного розв'язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Самостійний вихід Збройних сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях", - розповів президент.
Втрати росіян
Зеленський зауважив, що і росіяни, і українці розуміють, скільки окупантам потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28, 30, 35 тисяч солдатів на місяць.
"І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових. Вони не цінують життя людей, але вони розуміють, що це гроші. Усе це контракти, і це 300 тисяч або мільйон додаткових гробів у Росію", - додав він.
РФ шукає діалог зі США
За словами Зеленського, у Кремлі не розуміють до кінця суспільний резонанс, чи звикнуть до цього люди, чи не звикнуть.
"Тому вони шукають ось такий діалог з американцями. "Скажіть українцям – нема за що боротись". Ми знаємо чітко цю російську риторику: "Нема за що боротися. Шість тисяч квадратних кілометрів". Ми пояснюємо партнерам, і, на мій погляд, абсолютно аргументовано, чому це не так", - сказав розповів президент.
Що передувало
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.
- 22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.
- Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.