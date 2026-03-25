Переговори України та США були змістовними, однак прогресу немає через позицію Росії, - МЗС

Переговори між українською та американською делегаціями у Флориді були змістовними, однак прогрес відсутній через позицію Кремля.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія блокує мирний процес

За словами речника МЗС, Росія блокує мирні переговори. Москва не зацікавлена в дипломатії та робить ставку на війну.

"Україна має робочі пропозиції навіть щодо найскладніших питань, але все залежить від Росії", - заявив Тихий.

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За його словами, Україна виступає за тристоронню зустріч Україна – США – РФ і переговори на найвищому рівні, які могли б розблокувати процес.

Водночас триває робота над гуманітарними питаннями — обмінами полонених і поверненням цивільних. Цей напрямок залишається пріоритетним незалежно від перебігу переговорів, додали в МЗС.

Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

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