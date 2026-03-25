Переговоры Украины и США были содержательными, однако прогресса нет из-за позиции России, - МИД

Переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде были содержательными, однако прогресс отсутствует из-за позиции Кремля.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия блокирует мирный процесс

По словам спикера МИД, Россия блокирует мирные переговоры. Москва не заинтересована в дипломатии и делает ставку на войну.

"У Украины есть рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России",— заявил Тихий.

По его словам, Украина выступает за трехстороннюю встречу Украина – США – РФ и переговоры на высшем уровне, которые могли бы разблокировать процесс.

В то же время продолжается работа над гуманитарными вопросами — обменами пленных и возвращением гражданских лиц. Это направление остается приоритетным независимо от хода переговоров, добавили в МИД.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.

Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.

Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

