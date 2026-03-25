675 13

Переговоры Украины и США были содержательными, однако прогресса нет из-за позиции России, - МИД

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Виткоффом и Кушнером

Переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде были содержательными, однако прогресс отсутствует из-за позиции Кремля.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия блокирует мирный процесс

По словам спикера МИД, Россия блокирует мирные переговоры. Москва не заинтересована в дипломатии и делает ставку на войну.

"У Украины есть рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России",— заявил Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию подробно проинформировали об итогах переговоров Украины и США во Флориде, - Ушаков

По его словам, Украина выступает за трехстороннюю встречу Украина – США – РФ и переговоры на высшем уровне, которые могли бы разблокировать процесс.

В то же время продолжается работа над гуманитарными вопросами — обменами пленных и возвращением гражданских лиц. Это направление остается приоритетным независимо от хода переговоров, добавили в МИД.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в США: Нужны встречи на уровне лидеров

Якщо прогресу немає, то який толк з їх змістовності???🤷‍♂️
25.03.2026 16:08 Ответить
Лікування було ефективним, але хворий помер . Сюр зЕлений.
25.03.2026 16:46 Ответить
так друга сторона це паРаша .. ))

з ким ви взагалі там домовлялись?

про гарантії від США для Zельоних Гнид?
25.03.2026 16:08 Ответить
Переговори змістовні але безрезультатні
25.03.2026 16:11 Ответить
Що там робить Арахамея?
25.03.2026 16:13 Ответить
Хай піздує в свою сєвєрную абхазію, а не рішає як жити Українцям. І Чєбурєка заодно хай з собою бере
25.03.2026 16:15 Ответить
Арахамія став депутатом ВР незаконно. Це кримінальний злочин за який всі співучасники цього злочину мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
25.03.2026 16:29 Ответить
а що це за істоти на фото що представляють Україну (ну крім Кислиці) ?!
25.03.2026 16:22 Ответить
Теоретично - то кобила, а практично - не везе!
25.03.2026 16:23 Ответить
Позиція (хотєки) ********** відомі і тому будь які переговори не мають сенсу. Хіба що для перемовників зїздити за покупками.
25.03.2026 16:26 Ответить
1 украинец, два азера чи татарина и Буданов ммм кайф
25.03.2026 16:37 Ответить
Цирк для Ї§∆нутих...
Україна з Асашай має примируватися?? Що за абсурдні переховори?
25.03.2026 16:38 Ответить
 
 