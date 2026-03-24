РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Переговоры с США
1 432 23

Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в США: Нужны встречи на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации об итогах переговоров в США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Показательно, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "шахедов" против Украины.

Команда доложила о том, что реально звучало во Флориде: акценты, возможности и трудности. Наиболее важно проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности ключ к миру", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что геополитическая ситуация осложнилась из-за войны против Ирана, что придает уверенности России.

"Но фундаментальные обстоятельства не изменились. Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно остановить.

И это могут сделать только все вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить. Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными. Поручил также проинформировать европейских и канадских партнеров о встречах во Флориде", - подытожил президент.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что

    переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Автор: 

Зеленский Владимир (23743) переговоры (5666) США (28933)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Коротке резюме сказаного:

Делегація привезла зі Флориди величезне потужне ні**я.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:08 Ответить
+6
Він дебіл і клоун по життю. про що думали що це вибирали хз
показать весь комментарий
24.03.2026 13:06 Ответить
+6
Шо ти базікаєш?
Не буде ***** з тобою зустрічатись, і крапка.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому шо а курці просо - шо ти хочеш почути від путлєра?
показать весь комментарий
24.03.2026 13:04 Ответить
Воно хоче побачити....
показать весь комментарий
24.03.2026 13:06 Ответить
Він дебіл і клоун по життю. про що думали що це вибирали хз
показать весь комментарий
24.03.2026 13:06 Ответить
Блазень воно по життю, а не клоун. Тупий, самозакоханий, обдовбаний блазень. Нікчема, гімна шматочок, який прилип до колеса історії. Зате гарний мародер і вбивця. Вова - цвинтар.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:13 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2026 13:07 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2026 13:08 Ответить
Прокатались себе показати і людей подивитись, а також трішки відпочити, розвіятись та відволіктися від жахів війни. До речі, зеленого орангутанга ніхто з серйозних лідерів не хоче бачити по тій самій причині
показать весь комментарий
24.03.2026 13:14 Ответить
Та чого там! Громадянин США Умєров побув зі своєю родиною, а громадянин США Арахамія теж якісь свої справи вирішив для свого майбутнього життя після війни ... і все це за рахунок дирявого бюджету України!
показать весь комментарий
24.03.2026 13:17 Ответить
мені здається він там і живе
показать весь комментарий
24.03.2026 13:20 Ответить
Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити. Джерело: https://censor.net/ua/n3606840

Насправді всі, хто здатні щось реально вирішувати, відкрито посилають зеленого папуаса подалі, оскільки занадто цінують свій час, щоб витрачати його на безглузді безрезультатні балачки та вислуховування маячні недолугого криворагульного буонапарте
показать весь комментарий
24.03.2026 13:10 Ответить
Зате воно себе записало в "лідори". Лідор воно, на літеру "п", стрибунець по сцені та імітатор гри на музичних інструментах. Правда, й там бездарно.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:16 Ответить
Шо ти базікаєш?
Не буде ***** з тобою зустрічатись, і крапка.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:10 Ответить
слава нашому надпотужному Лідору
показать весь комментарий
24.03.2026 13:11 Ответить
"Потрібні зустрічі на рівні лідерів" - а як бути Україні, де вже сім років немає лідера?
показать весь комментарий
24.03.2026 13:11 Ответить
Якраз з лідором і срака виходить(
показать весь комментарий
24.03.2026 13:12 Ответить
Дебіл в очко Х'уйлу знову захотів заглянути і про печенегів і половців послухати? Воно хоч пам'ятає що вже з Х'уйлом зустрічалося і що після того трапилось? Х'уйло неадекватне і недоговороздатне таке ж як і Тромб. Погано що за минулі переговори з людоїдами не понесли покарання ті хто з Х'уйлом домовлявся, а як завжди постраждали чи виправляти чужі помилки своєю кров'ю і життя повинні зовсім інші люди
показать весь комментарий
24.03.2026 13:12 Ответить
Попутно,дав розпорядження розробити плани продовження свого терміну на наступні три роки:
"За словами співрозмовників УП, президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику глави фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати "ще три роки"-УП.24.03.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:15 Ответить
Останній хто домовився з Х'уйлом про мир і гарантії безпеки був Пригожин. Потрібно всіх любителів міру іпереговорщиків з Х'уйлом відправляти до Пригожина на консультацію.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:15 Ответить
Тупий зелений окурок досі хоче кремле)(уйлу в сраку заглянути.
За 6 років на посаді так ніхрена й не зрозумів...
показать весь комментарий
24.03.2026 13:16 Ответить
А чим йому розуміти?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:17 Ответить
Тим самим місцем,де продукує свої афери,- в цьому жанрі (лохівництві лохів) він,що не кажіть -мастак.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:30 Ответить
на рівні підарів, а не лідерів
показать весь комментарий
24.03.2026 14:14 Ответить
КВН і міжнародна дипломатія...
показать весь комментарий
24.03.2026 14:17 Ответить
 
 