Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в США: Нужны встречи на уровне лидеров
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации об итогах переговоров в США.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Показательно, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "шахедов" против Украины.
Команда доложила о том, что реально звучало во Флориде: акценты, возможности и трудности. Наиболее важно проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности ключ к миру", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что геополитическая ситуация осложнилась из-за войны против Ирана, что придает уверенности России.
"Но фундаментальные обстоятельства не изменились. Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно остановить.
И это могут сделать только все вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить. Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными. Поручил также проинформировать европейских и канадских партнеров о встречах во Флориде", - подытожил президент.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что
переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
"За словами співрозмовників УП, президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику глави фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати "ще три роки"-УП.24.03.
За 6 років на посаді так ніхрена й не зрозумів...