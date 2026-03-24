Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в США: Нужны встречи на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации об итогах переговоров в США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что известно?

"Показательно, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну "шахедов" против Украины.



Команда доложила о том, что реально звучало во Флориде: акценты, возможности и трудности. Наиболее важно проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности ключ к миру", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что геополитическая ситуация осложнилась из-за войны против Ирана, что придает уверенности России.

"Но фундаментальные обстоятельства не изменились. Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно остановить.



И это могут сделать только все вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить. Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными. Поручил также проинформировать европейских и канадских партнеров о встречах во Флориде", - подытожил президент.







Что предшествовало

