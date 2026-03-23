СБУ предотвратила новые покушения, которые готовили россияне, — Зеленский
Служба безопасности Украины предотвратила покушения, которые готовила Россия на территории Украины.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, мнформирует Цензор.НЕТ.
СБУ сорвала планы врага
"На докладе присутствовал генерал-майор Александр Поклад: в частности, удалось предотвратить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей", – сказал глава государства.
Дальнобойные возможности
Также Зеленский рассказал, что сегодня был доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины – генерал-майора Евгения Хмары.
"Прежде всего о нашей дальнобойной активности против российских нефтяных кошельков. Я благодарен воинам за меткость. Российская война не должна получать дополнительные ресурсы от геополитической ситуации и таких кризисных цен на нефть. Также СБУ, как и всегда, имеет хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта", — отметил президент.
Противодействие агентурным сетям врага
Кроме того, Зеленский рассказал, что постоянно ведется работа и против агентурных сетей врага.
"В частности, сегодня был доклад о ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные общины", - сказал глава государства.
Ну, щоб ви не думали, що він тільки за детективами НАБУ полюює за вказівкою ЗЄ.
А поклад - це взагалі креатура єрмака!
У грудні 2025 року Україна та ЄС узгодили план з 10 пріоритетних реформ у сфері антикорупції та верховенства права Питання що входять до нього: Прийняти комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя (тут наведений окремий список змін, а саме: скасування "правок Лозового" щодо автоматичного закриття проваджень; подовження строків давності та посилення підстав для їх переривання та зупинення у справах про корупцію; посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу; розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику). Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз. Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора. Поновити відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах. Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР). Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку. Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів. Для Верховного Суду це включає тимчасове залучення незалежних міжнародних експертів. Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року. Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні За цей час ЖОДНОГО законодавчого акту дів Кабінету міністрів не подано на розгляд парламенту. Зеленський не подав законопроєкт про реформу ДБР, що обіцяв 2 січня 2026. То хто гальмує євроінтеграційні процеси ?
