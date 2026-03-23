СБУ предотвратила новые покушения, которые готовили россияне, — Зеленский

Служба безопасности Украины предотвратила покушения, которые готовила Россия на территории Украины.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, мнформирует Цензор.НЕТ.

СБУ сорвала планы врага

"На докладе присутствовал генерал-майор Александр Поклад: в частности, удалось предотвратить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания. Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей", – сказал глава государства.

Дальнобойные возможности

Также Зеленский рассказал, что сегодня был доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины – генерал-майора Евгения Хмары.

"Прежде всего о нашей дальнобойной активности против российских нефтяных кошельков. Я благодарен воинам за меткость. Российская война не должна получать дополнительные ресурсы от геополитической ситуации и таких кризисных цен на нефть. Также СБУ, как и всегда, имеет хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта", — отметил президент.

Противодействие агентурным сетям врага

Кроме того, Зеленский рассказал, что постоянно ведется работа и против агентурных сетей врага.

"В частности, сегодня был доклад о ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные общины", - сказал глава государства.

