СБУ запобігла новим замахам, які готували росіяни, - Зеленський

Служба безпеки України запобігла замахам, які готувала Росія на території України.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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СБУ зірвала плани ворога

"Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей", - сказав глава держави.

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Далекобійні можливості

Також Зеленський розповів, що сьогодні була доповідь виконувача обов’язків глави Служби безпеки України – генерал-майора Євгенія Хмари.

"Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта", - зазначив президент.

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Протидія агентурним мережам ворога

Крім того, Зеленський розповів, що постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога.

"Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти", - сказав очільник держави.

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