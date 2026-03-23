СБУ запобігла новим замахам, які готували росіяни, - Зеленський
Служба безпеки України запобігла замахам, які готувала Росія на території України.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
СБУ зірвала плани ворога
"Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей", - сказав глава держави.
Далекобійні можливості
Також Зеленський розповів, що сьогодні була доповідь виконувача обов’язків глави Служби безпеки України – генерал-майора Євгенія Хмари.
"Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта", - зазначив президент.
Протидія агентурним мережам ворога
Крім того, Зеленський розповів, що постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога.
"Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти", - сказав очільник держави.
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