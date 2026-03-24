Зеленський заслухав доповідь делегації після переговорів у США: Потрібні зустрічі на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації зі підсумками переговорів у США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Показово, що в час доповіді наших переговірників Росія запустила нову хвилю "шахедів" проти України.



Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що еополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, що додає впевненості Росії.

"Але фундаментальні обставини не змінились. Росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти.



І це можуть зробити тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити. Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими. Доручив також проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у Флориді", -підсумував президент.







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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Віткофф заявив, що п еремовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

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