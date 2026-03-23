РФ замислиться про мир, коли потворам у Москві, Пітері та Краснодарі стане небезпечно, - Міноборони

Росія по-справжньому замислиться над припиненням війни тільки тоді, коли повсякденне життя в ключових мегаполісах - Москві, Санкт-Петербурзі чи Краснодарі - перетвориться на небезпечне й незручне.

Про це йдеться у заяві Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи готова РФ до миру?

"Є одне просте розуміння - росія почне замислюватися про закінчення війни, коли потворам у Москві, Пітері, Краснодарі та інших великих містах стане небезпечно і некомфортно жити. Роками наші Сили оборони розчищають шлях, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла", - йдеться у повідомленні.

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"І останнім часом це стає їх реальністю: цілодобові атаки на Москву, влучення у Ленінградській області по порту, постійні нальоти на Сочі. І це ми тільки "прощупуєм почву".

Сили оборони відплатять всім, хто приніс війну", - додали в Міноборони.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.

Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

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