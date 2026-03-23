РФ задумается о мире, когда чудовищам в Москве, Питере и Краснодаре станет опасно, - Минобороны

Минобороны о готовности РФ к миру

Россия по-настоящему задумается о прекращении войны только тогда, когда повседневная жизнь в ключевых мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре — станет опасной и неудобной.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Готова ли РФ к миру?

"Есть одно простое понимание — Россия начнет задумываться о прекращении войны, когда тварям в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить. Годами наши Силы обороны расчищают путь, чтобы вернуть войну туда, откуда она пришла", — говорится в сообщении.

"И в последнее время это становится их реальностью: круглосуточные атаки на Москву, попадания в Ленинградской области по порту, постоянные налеты на Сочи. И это мы только "прощупываем почву".

Силы обороны отомстят всем, кто принес войну", — добавили в Минобороны.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.

Минобороны переговоры россия
Топ комментарии
Да, палить, взрывать, топить, уничтожать кацапню надо повсеместно и в производственных масштабах, это аксиома.
23.03.2026 16:07 Ответить
Який титанічний аналіз ситуації. Потужно.💪
23.03.2026 16:08 Ответить
Сказано очень точно и локанично,добавить нечего
23.03.2026 16:12 Ответить
Роздаєм сюрпризи - ********* називаються - хоть і боляче але всім дістанеться - Міноборони
23.03.2026 15:55 Ответить
Новосибірськ, Єкатеринбург, Казань, Нижній Новгород, Красноярськ, Челябінськ, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омськ випереджають Краснодар по кількості народонасєленія. То потворам в тих містах не потрібна небезпека?
23.03.2026 15:57 Ответить
Минєкацапи, зараз тобі скажуть.
23.03.2026 16:13 Ответить
Навряд чи. росія відчепиться від нас тільки коли їм стане не до України, наприклад, коли почнеться черговий розвал рашки, або громадянська війна. Або коли гроші закінчяться у них на війну що навряд чи. Нічого з цього не спостерігається. Хоча міжетнічна напруга зростає але ми нічого для ії посилення не робимо.
23.03.2026 16:08 Ответить
Треба підкупить за крипту якогось інгуша, шоб він вирізав якусь багатодітну сім"ю якогось свошника з чечні і таким чином запалить там міжетнічну ворожнечу, шоб почався внутрішньо етнічний геноцид
23.03.2026 16:54 Ответить
******* не мішки таскати
23.03.2026 16:24 Ответить
Хфантазьори типу Буданги.
23.03.2026 16:30 Ответить
русня захоче миру, після перших випробувань нашої ядерної зброї
23.03.2026 16:37 Ответить
Бити треба не по кацапні, а по складам, військовим обєктам, заводах, НПЗ та по транспортній системі. Номенклатура буде ситою завжди, а небезпеку для них будуть становити знервовані голодранці яким нічого жерти. Життя має залишитись тільки в москві, а увесь ********* має оту москву годувати останнім. А потім озвіріти і врешті наважитись на бунт... Голодомор теж має до них повернутися...
23.03.2026 16:55 Ответить
Тиць-пиzguць!
Дійшло, тварюки?
23.03.2026 16:55 Ответить
 
 