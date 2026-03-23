РФ задумается о мире, когда чудовищам в Москве, Питере и Краснодаре станет опасно, - Минобороны
Россия по-настоящему задумается о прекращении войны только тогда, когда повседневная жизнь в ключевых мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре — станет опасной и неудобной.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Готова ли РФ к миру?
"Есть одно простое понимание — Россия начнет задумываться о прекращении войны, когда тварям в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить. Годами наши Силы обороны расчищают путь, чтобы вернуть войну туда, откуда она пришла", — говорится в сообщении.
"И в последнее время это становится их реальностью: круглосуточные атаки на Москву, попадания в Ленинградской области по порту, постоянные налеты на Сочи. И это мы только "прощупываем почву".
Силы обороны отомстят всем, кто принес войну", — добавили в Минобороны.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.
- Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.
Дійшло, тварюки?