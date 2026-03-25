Россию подробно проинформировали об итогах переговоров Украины и США во Флориде, - Ушаков
Россия проинформирована об итогах переговоров США и Украины во Флориде.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
"Состоялись (переговоры) во Флориде в минувшую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас подробно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", - отметил помощник российского диктатора.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Виткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
Однак Трамп та його адміністрація роблять все інакше, ніби цього закону немає.
Федеральний закон США CAATSA (Public Law 115-44)
Закон Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) був підписаний президентом Дональдом Трампом 2 серпня 2017 року (Public Law 115-44, 115th Congress). Цей закон є комплексним законодавчим актом, спрямованим на введення санкцій проти росії, Ірану та Північної Кореї, а також на протидію їхнім діям, що загрожують національній безпеці США та союзників. Значна частина закону присвячена підтримці України в контексті російської агресії, включаючи заходи з енергетичної безпеки, санкцій та дипломатичного тиску на росію.
Повний текст закону доступний на офіційному сайті Конгресу США: PLAW-115publ44.pdf. Закон кодифікований у United States Code (U.S.C.), зокрема положення щодо України віднесені до Title 22 (Foreign Relations and Intercourse).
Стаття, про яку йдеться: Section 257 (кодифікована як 22 U.S.C. § 9546)
У резолюції Верховної Ради України, яку ви надали, згадується Section 257 (22 U.S.C. § 9546) як основа політики США щодо України. Однак, аналіз тексту закону показує певну невідповідність у нумерації (можливо, через помилку в перекладі або посиланні).
Section 257 CAATSA має назву "Ukrainian energy security" (Енергетична безпека України) і фокусується на енергетичній незалежності України від росії. Це не є загальною "заявою політики щодо України" (statement of policy regarding Ukraine), як описано в резолюції.
Загальна заява політики США щодо України (яка точно відповідає пунктам 1-4 з резолюції ВРУ) міститься в Section 253 CAATSA, кодифікованому як 22 U.S.C. § 9541 ("Findings and sense of Congress regarding the strategic importance of Ukraine"). Це положення визначає ключові принципи підтримки суверенітету України, засудження агресії рф та невизнання анексії Криму.
Ймовірно, у резолюції мається на увазі Section 253 / 22 U.S.C. § 9541, оскільки текст резолюції дослівно цитує його пункти. Нижче наводжу повний текст Section 253 (22 U.S.C. § 9541) англійською (оригінал) та українським перекладом для зручності. Текст взято з офіційного джерела Конгресу США.
Оригінальний текст (англійською):
SEC. 253. FINDINGS AND SENSE OF CONGRESS REGARDING THE STRATEGIC IMPORTANCE OF UKRAINE.
(a) Findings.-Congress finds the following:
(1) The United States has consistently affirmed its strong support for the Government of Ukraine, including its right to self-determination, democracy, and territorial integrity.
(2) The United States condemns the aggression of the Russian Federation against the people of Ukraine.
(3) The United States has appropriated significant funding to assist the people of Ukraine in responding to the aggression of the Russian Federation.
(4) The United States has taken numerous actions to demonstrate its support for the Government of Ukraine, including the provision of loan guarantees, support for reforms, and assistance in responding to the aggression of the Russian Federation.
(b) Sense of Congress.-It is the sense of Congress that-
(1) the United States should continue to strongly support the Government of Ukraine in its effort to implement political, economic, and anti-corruption reforms and to consolidate democratic institutions;
(2) the United States should continue to support the territorial integrity of Ukraine, including the sovereignty of Crimea; and
(3) the United States should work with allies and partners in Europe and Eurasia to counter the aggression of the Russian Federation.
Переклад українською (дослівний, базований на оригіналі):
Секція 253. ВИСНОВКИ ТА ПОЗИЦІЯ КОНГРЕСУ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОЇ ВАЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ.
(a) Висновки.-Конгрес констатує таке:
(1) Сполучені Штати послідовно підтверджують свою сильну підтримку Уряду України, включаючи її право на самовизначення, демократію та територіальну цілісність.
(2) Сполучені Штати засуджують агресію російської федерації проти народу України.
(3) Сполучені Штати виділили значне фінансування для допомоги народу України у відповідь на агресію Російської Федерації.
(4) Сполучені Штати вжили численних дій для демонстрації своєї підтримки Уряду України, включаючи надання гарантій кредитів, підтримку реформ та допомогу у відповідь на агресію російської федерації.
(b) Позиція Конгресу.-Конгрес вважає, що-
(1) Сполучені Штати повинні продовжувати сильно підтримувати Уряд України у його зусиллях щодо впровадження політичних, економічних та антикорупційних реформ і консолідації демократичних інститутів;
(2) Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати територіальну цілісність України, включаючи суверенітет Криму; і
(3) Сполучені Штати повинні працювати з союзниками та партнерами в Європі та Євразії для протидії агресії російської федерації.
Пояснення щодо Section 257 (22 U.S.C. § 9546): "Ukrainian energy security"
Ця секція доповнює загальну політику, фокусуючись на енергетичній безпеці як ключовому елементі протидії російському впливу. Ось ключові пункти (скорочено, повний текст нижче):
Заява політики (a): США підтримують відновлення суверенітету України; засуджують дестабілізуючі дії РФ; ніколи не визнають анексію Криму; стримують подальшу агресію РФ; сприяють реформам в енергетичному секторі України; зменшують залежність Європи від російської енергії (включаючи протидію Nord Stream 2); пріоритизують експорт американської енергії.
План дій (b): Розробка плану для збільшення енерговиробництва в Україні, диверсифікації джерел та зменшення залежності від РФ. Включає стратегії з лібералізації ринку, інвестицій, модернізації інфраструктури.
Звіти та фінансування: Вимагає щопіврічних звітів Конгресу; авторизує $30 млн на 2018-2019 роки.
Ця секція прямо пов'язана з пунктом 4 резолюції ВРУ ("сприяння енергетичній та національній безпеці України").
Повний текст Section 257 (англійською, скорочено для стислості):
SEC. 257. UKRAINIAN ENERGY SECURITY.
(a) STATEMENT OF POLICY.-It is the policy of the United States-
(1) to support the Government of Ukraine in restoring its sovereign and territorial integrity;
(2) to condemn and oppose all of the destabilizing efforts by the Government of the Russian Federation in Ukraine...
(3) to never recognize the illegal annexation of Crimea...
(4) to deter the Government of the Russian Federation from further destabilizing and invading Ukraine...
...
(10) that the United States Government should prioritize the export of United States energy resources...
(b) PLAN TO PROMOTE ENERGY SECURITY IN UKRAINE.-
(1) IN GENERAL.-The Secretary of State... shall work with the Government of Ukraine to develop a plan...
(2) ELEMENTS.-The plan... shall include strategies for market liberalization...
...
(c) SUPPORTING EFFORTS OF COUNTRIES IN EUROPE AND EURASIA... (допомога в зменшенні залежності від РФ).
(d) AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.-$30,000,000 for fiscal years 2018 and 2019.
(e) RULE OF CONSTRUCTION.-Nothing in this section shall be construed as affecting... Ukraine Freedom Support Act of 2014.
Цей закон залишається чинним станом на березень 2028 року і слугує основою для подальшої підтримки України, включаючи санкції та військову допомогу.
Мабуть і віткови. Або / та і сам Председатєль Д.тромпб