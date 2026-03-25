Контакты РФ с США относительно Украины продолжаются, - Песков

В Кремле заявили, что Россия якобы получает информацию о ходе переговоров Соединенных Штатов с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что сказал Песков

"Контакты России с представителями США по Украине продолжаются", - заявил он.

По словам Пескова, Москва якобы получает информацию о том, что происходит на переговорах Вашингтона с Киевом.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что

    переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

позорні вершителі долі.....Будапештським меморандумом підтерлися
25.03.2026 13:37 Ответить
Опудало, якщо у тебе є до нас питання - розмовляй із нами, без передастів...
25.03.2026 13:38 Ответить
@ (у перекладі):
«Після Анкориджа США перестали бути не лише союзником, а й навіть посередником для України.
Адже посередник не має попередньо узгодженої позиції з однією із сторін й водночас не використовує важелі впливу на іншу сторону, погрожуючи їй блокуванням обміну розвідувальними даними та продажу зброї».
25.03.2026 13:52 Ответить
Поясніть хтось цьому йоршику, що допоки буде оця лексика--- "щодо України"- здихати масово кацапи продовжуватимуть. Розмовляти так чи інакше московітам доведеться З Україною,а не з кимось там ЩОДО України.
25.03.2026 14:00 Ответить
 
 