Контакты РФ с США относительно Украины продолжаются, - Песков
В Кремле заявили, что Россия якобы получает информацию о ходе переговоров Соединенных Штатов с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Что сказал Песков
"Контакты России с представителями США по Украине продолжаются", - заявил он.
По словам Пескова, Москва якобы получает информацию о том, что происходит на переговорах Вашингтона с Киевом.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что
переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
«Після Анкориджа США перестали бути не лише союзником, а й навіть посередником для України.
Адже посередник не має попередньо узгодженої позиції з однією із сторін й водночас не використовує важелі впливу на іншу сторону, погрожуючи їй блокуванням обміну розвідувальними даними та продажу зброї».