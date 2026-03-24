Песков заявил об "актуальности" выборов в Украине, но поставил под сомнение легитимность власти

Песков заговорил о выборах в Украине: в Кремле снова поставили под сомнение легитимность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о проведении президентских выборов в Украине остается актуальным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, украинская власть должна определиться с вопросом легитимности продления полномочий главы государства.

"Этот вопрос, он актуален, как и раньше, и, конечно, украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продления срока полномочий главы государства", — заявил Песков.

Он также отметил, что в Кремле не слышали официальных заявлений об отмене президентских выборов в Украине в 2026 году.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда соображений", — добавил представитель Кремля.

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не уверен, будет ли он снова баллотироваться на пост президента Украины, если выборы состоятся после войны. 

выборы кремль Песков Дмитрий
Топ комментарии
Легитимность нужно в мозгах 73% подправлять, а письков в любом случае неправ, потому что это не его свино-собачье дело, кто в Украине президент и когда будут выборы.
24.03.2026 17:13 Ответить
Хоч піськов і гнида, але на жаль тут він правий, легітимність чотириразового ухилянта на посаді президента України викликає сумніви навіть у народу України.
24.03.2026 17:08 Ответить
Переживає за Україну - піздєц!
24.03.2026 17:11 Ответить
Хоч піськов і гнида, але на жаль тут він правий, легітимність чотириразового ухилянта на посаді президента України викликає сумніви навіть у народу України.
Для вас , підкацапних , звісно Піськов правий , а ***** - об'єкт для наслідування !
Взагалі то я з України і обьективно дивлюся на речі і тверезо дивлюся куди ішак-іуда веде Україну, а ти просто істеричний бот якому ще не заплатили.
Легитимность нужно в мозгах 73% подправлять, а письков в любом случае неправ, потому что это не его свино-собачье дело, кто в Украине президент и когда будут выборы.
не легітимність (підтримка влади нацією), а легальність під питанням
Ну ясно.Ухилянт це завжди підгавкувач кацапів.Ждун ти і гнида Сірьожа.
Питання до 4 разового ухилянта нема взагалі? Чого він до сих пір сидить на посаді президента? Може краще попитай у слуг наріду у яких через один рашистський паспорт? Слабо?
А ти в якому окопі потужно оце створюєш? Воюєш в інтернеті? Кордони 91 року?
Пішов нах.Питать де воював мають право ті хто воював сам.Ти ні.Ясно гнида кацапська?Я своє відвоював.
Багато тут таких диванних воїнів, ахаха клоун ти звичайний, ніде ти не воювало, в інтернеті тільки 😂😂😂🤦
АХХАХАХАХАХААХХАХАХАХААХХАХАХАХАХАХАХАХААХХА
Переживає за Україну - піздєц!
не российскому какому-то хрену делать заявления о выборах в Украине
кто такой песков? когда россияне наконец-то поймут, что они не имеют права вмешиваться во внутренние дела других стран? когда их попустит их самомнение?
Їх пиха і нахабність - це їх зброя . Нічого нового ...
Ніколи їх не попусте, наївний москворотий! Їх самих треба тільки опустити тоді тільки мир настане!
Та здохни паскуду разом з своїм путіном, ти яким боком тут виродку.
Ще один 🐀 виліз.
Йди накуй разом з #уйлом і Володю 🤡 візьміть з собою.
Він вам своє "кручу верчу" буде показувати. 🤹‍♂️
ну от вам і замахі на лоялістів популістів до 🤡...такі да цей торчок хоче бути переобраним ...ой людонькі милі ,не дайте цьому статися , цей обдовбиш повиннен передати владу добровільно , комітету нацзахисту !!! ...
Нехай цей підпуйловник свому шефу скаже все це. Хай зупинять війну спочатку, а тоді ми подумаємо про вибори... А то, щось дуже вони там в кацапстані розмріялися під час війни вибори в сусідній державі призначати, дегенерати...
Х*йло, який сидить чверть століття на троні зовсім ніяких сумнівів не викликає у йоршика?
А на роісє всіх реальних кандидатів вже вбили.
Ті "опозиціонери", що чаляться за кордоном, не є носіями волі чи бажань кацапського народу і тупо заробляють бабло на статусі "вигнанців".
Я за Зе не голосував,терпіть його не можу разом з кварталом.Але всі хто підгавкує кацапам і рудій обізяні-дебіли,або вороги.
або знають Конституцію. Але такі люди в принципі є ворогами для зебіла.
Уяви собі,кацапи теж те саме кажуть.А ще руда обізяна.Те що Зе-тво і без тебе всі знають.В нас і Турчинов був тво і кацапи до цього часу виють що рішення про АТО не мав права оголошувать.
Ну нє так нє-якось ніяк на думку різних там кацапів з трампами
От бляха, забыли у Писькова спросить за выборы в Украине...
забули тебе орківське мудило та твого маніака запитати про нашого президента про наші вибори та все інше . стули пельку виродку й чекай на свою останню годину !
