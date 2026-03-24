Песков заявил об "актуальности" выборов в Украине, но поставил под сомнение легитимность власти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о проведении президентских выборов в Украине остается актуальным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, украинская власть должна определиться с вопросом легитимности продления полномочий главы государства.
"Этот вопрос, он актуален, как и раньше, и, конечно, украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продления срока полномочий главы государства", — заявил Песков.
Он также отметил, что в Кремле не слышали официальных заявлений об отмене президентских выборов в Украине в 2026 году.
"Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда соображений", — добавил представитель Кремля.
Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не уверен, будет ли он снова баллотироваться на пост президента Украины, если выборы состоятся после войны.
кто такой песков? когда россияне наконец-то поймут, что они не имеют права вмешиваться во внутренние дела других стран? когда их попустит их самомнение?
Йди накуй разом з #уйлом і Володю 🤡 візьміть з собою.
Він вам своє "кручу верчу" буде показувати. 🤹♂️
Ті "опозиціонери", що чаляться за кордоном, не є носіями волі чи бажань кацапського народу і тупо заробляють бабло на статусі "вигнанців".