Песков заявил об "актуальности" выборов в Украине, но поставил под сомнение легитимность власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о проведении президентских выборов в Украине остается актуальным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, украинская власть должна определиться с вопросом легитимности продления полномочий главы государства.

"Этот вопрос, он актуален, как и раньше, и, конечно, украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продления срока полномочий главы государства", — заявил Песков.

Он также отметил, что в Кремле не слышали официальных заявлений об отмене президентских выборов в Украине в 2026 году.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда соображений", — добавил представитель Кремля.

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не уверен, будет ли он снова баллотироваться на пост президента Украины, если выборы состоятся после войны.

