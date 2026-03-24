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Новини Вибори в Україні
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Пєсков заявив про "актуальність" виборів в Україні, але поставив під сумнів легітимність влади

Пєсков заговорив про вибори в Україні: у Кремлі знову поставили під сумнів легітимність

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання проведення президентських виборів в Україні залишається актуальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на російські ЗМІ.

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За його словами, українська влада має визначитися з питанням легітимності продовження повноважень глави держави.

Читайте: Президентські вибори в Україні у 2026 році неможливі, - The Times

"Це питання, воно актуальне, як і раніше, і, звичайно, українському, київському режиму належить визначитися з питанням легітимізації продовження терміну повноважень глави держави", – заявив Пєсков.

Він також зазначив, що у Кремлі не чули офіційних заяв про скасування президентських виборів в Україні у 2026 році.

"Якщо я не помиляюся, то якогось офіційного скасування виборів не було. Це скоріше з розряду міркувань", — додав представник Кремля.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ,  президент України Володимир Зеленський заявляв, що не впевнений, що знову балотуватиметься на посаду президента України, якщо вибори відбудуться після війни. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий ініціювати проведення виборів, якщо буде два місяці припинення вогню

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вибори (6792) кремль (573) Пєсков Дмитро (1877)
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Топ коментарі
+18
Для вас , підкацапних , звісно Піськов правий , а ***** - об'єкт для наслідування !
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24.03.2026 17:12 Відповісти
+14
Переживає за Україну - піздєц!
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24.03.2026 17:11 Відповісти
+13
Легитимность нужно в мозгах 73% подправлять, а письков в любом случае неправ, потому что это не его свино-собачье дело, кто в Украине президент и когда будут выборы.
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24.03.2026 17:13 Відповісти

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