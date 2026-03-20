Президентські вибори в Україні у 2026 році неможливі, - The Times

Центральна виборча комісія вважає, що проведення президентських виборів у 2026 році в Україні неможливе через війну та законодавчі вимоги. Це ставить Київ "на шлях конфронтації зі США".

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Вибори цього року неможливі

Члени робочої групи з виборів мали представити законопроєкт парламенту наприкінці лютого, але повідомили журналістам, що їм ще належить вирішити ключові питання — як забезпечити чесні вибори без російських атак або втручання. Обговорення триватимуть щонайменше до кінця травня.

За словами виборчої комісії, чесні вибори неможливі раніше ніж через 6 місяців після встановлення перемир’я з Росією.

"Усі погоджуються, включаючи членів парламенту, що активна фаза бойових дій має бути припинена, має бути встановлена ​​чітка лінія розмежування і лише після цього потрібен шестимісячний період для організації виборів", - зазначив заступник голови ЦВК України Сергій Дубовик.

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Ризики для України

The Times зазначає, що президент США Дональд Трамп наполягав на тому, щоб президент України Володимир Зеленський представив план проведення виборів у межах будь-якої мирної угоди з РФ. Трамп також періодично повторював кремлівські наративи про вибори в Україні.

Робоча група виключила можливість проведення виборів під час бойових дій з огляду на ризик російських ударів по виборчих дільницях і масових жертв. Дубовик також заявив, що обмеження свободи слова і пересування в умовах воєнного стану можуть перешкодити виборчій кампанії.

За його словами, опозиційні партії не хочуть погоджуватися на цифрове голосування, яке потенційно може бути сфальсифіковане урядом і буде закрите для міжнародних спостережних місій".

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Робоча група вивчає варіанти, як організувати голосування для приблизно 6 мільйонів біженців за кордоном, приблизно 3 мільйонів українців у російській окупації та майже 1 мільйона військовослужбовців, багато з яких перебувають на передовій.

Водночас вибори мають відповідати міжнародним стандартам, щоб не зірвати плани України щодо вступу до Євросоюзу.

The Times також описує парламентську кризу в Україні та зазначає, що Зеленському доводиться покладатися на консенсус з опозиційними партіями для ухвалення законів.

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