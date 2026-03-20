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Президентські вибори в Україні у 2026 році неможливі, - The Times

вибори

Центральна виборча комісія вважає, що проведення президентських виборів у 2026 році в Україні неможливе через війну та законодавчі вимоги. Це ставить Київ "на шлях конфронтації зі США".

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Вибори цього року неможливі

Члени робочої групи з виборів мали представити законопроєкт парламенту наприкінці лютого, але повідомили журналістам, що їм ще належить вирішити ключові питання — як забезпечити чесні вибори без російських атак або втручання. Обговорення триватимуть щонайменше до кінця травня.

За словами виборчої комісії, чесні вибори неможливі раніше ніж через 6 місяців після встановлення перемир’я з Росією.

"Усі погоджуються, включаючи членів парламенту, що активна фаза бойових дій має бути припинена, має бути встановлена ​​чітка лінія розмежування і лише після цього потрібен шестимісячний період для організації виборів", - зазначив заступник голови ЦВК України Сергій Дубовик.

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Ризики для України

The Times зазначає, що президент США Дональд Трамп наполягав на тому, щоб президент України Володимир Зеленський представив план проведення виборів у межах будь-якої мирної угоди з РФ. Трамп також періодично повторював кремлівські наративи про вибори в Україні.

Робоча група виключила можливість проведення виборів під час бойових дій з огляду на ризик російських ударів по виборчих дільницях і масових жертв. Дубовик також заявив, що обмеження свободи слова і пересування в умовах воєнного стану можуть перешкодити виборчій кампанії.

За його словами, опозиційні партії не хочуть погоджуватися на цифрове голосування, яке потенційно може бути сфальсифіковане урядом і буде закрите для міжнародних спостережних місій".

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  • Робоча група вивчає варіанти, як організувати голосування для приблизно 6 мільйонів біженців за кордоном, приблизно 3 мільйонів українців у російській окупації та майже 1 мільйона військовослужбовців, багато з яких перебувають на передовій.

Водночас вибори мають відповідати міжнародним стандартам, щоб не зірвати плани України щодо вступу до Євросоюзу.

The Times також описує парламентську кризу в Україні та зазначає, що Зеленському доводиться покладатися на консенсус з опозиційними партіями для ухвалення законів. 

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Автор: 

вибори (6791) ЦВК (1166)
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Топ коментарі
+22
Президент це не прізвище, а посада строком на 5 років. Далі посада залишається, а прізвище ні.
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20.03.2026 22:49 Відповісти
+9
За словами виборчої комісії, чесні вибори неможливі через участь в виборах нечесної влади.
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20.03.2026 22:57 Відповісти
+9
Все можливо аби бажання було!Це відмазки.Купа всього онлайн і інших речей безпечно для будь кого що тут що за кордоном навіть на окупованих проголусувати !Але ні бо це буде крах системи.А ви бдуть тягнути це роками готуючи ділянку щоб втекти безпечно.
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20.03.2026 23:02 Відповісти

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